Altar of Creativity pris i dag

Sanntids Altar of Creativity (AION) pris i dag er $ 0.0000003248, med en 13.29% endring de siste 24 timene. Nåværende AION til USD konverteringssats er $ 0.0000003248 per AION.

Altar of Creativity rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- AION. I løpet av de siste 24 timene AION har den blitt handlet mellom $ 0.0000003247(laveste) og $ 0.000000488 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har AION beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -1.16% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 9.03K.

Altar of Creativity (AION) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 9.03K$ 9.03K $ 9.03K Fullt utvannet markedsverdi $ 3.25K$ 3.25K $ 3.25K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på Altar of Creativity er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 9.03K. Den sirkulerende forsyningen på AION er --, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.25K.