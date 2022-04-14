Infinity Ground (AIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Infinity Ground (AIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Infinity Ground (AIN) Informasjon Infinity Ground is the leading Blockchain Infrastructure for Vibe Coders, creating an agent-driven development environment free from centralized limitations. Built on three core pillars: the First Decentralized Agentic IDE enabling anyone to build DApps—games, social apps, DeFi applications—without coding, using only natural language; an AI App Store for publishing and monetizing creations; and ING Network, a scalable public chain designed specifically for vibe coders. Offisiell nettside: https://www.infinityg.ai/ Teknisk dokument: https://infinity-ground.gitbook.io/whitepaper Blokkutforsker: https://bscscan.com/address/0x9558a9254890B2A8B057a789F413631B9084f4a3#code Kjøp AIN nå!

Infinity Ground (AIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Infinity Ground (AIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.68M $ 29.68M $ 29.68M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 211.14M $ 211.14M $ 211.14M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 140.55M $ 140.55M $ 140.55M All-time high: $ 0.21594 $ 0.21594 $ 0.21594 All-Time Low: $ 0.022426215747106595 $ 0.022426215747106595 $ 0.022426215747106595 Nåværende pris: $ 0.14055 $ 0.14055 $ 0.14055 Lær mer om Infinity Ground (AIN) pris

Infinity Ground (AIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Infinity Ground (AIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AINs tokenomics, kan du utforske AIN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AIN Interessert i å legge til Infinity Ground (AIN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AIN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper AIN på MEXC nå!

Infinity Ground (AIN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AIN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AIN nå!

AIN prisforutsigelse Vil du vite hvor AIN kan være på vei? Vår AIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AIN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!