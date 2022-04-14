Infinity Ground (AIN) tokenomics

Infinity Ground (AIN) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Infinity Ground (AIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Infinity Ground (AIN) Informasjon

Infinity Ground is the leading Blockchain Infrastructure for Vibe Coders, creating an agent-driven development environment free from centralized limitations. Built on three core pillars: the First Decentralized Agentic IDE enabling anyone to build DApps—games, social apps, DeFi applications—without coding, using only natural language; an AI App Store for publishing and monetizing creations; and ING Network, a scalable public chain designed specifically for vibe coders.

https://www.infinityg.ai/
https://infinity-ground.gitbook.io/whitepaper
https://bscscan.com/address/0x9558a9254890B2A8B057a789F413631B9084f4a3#code

Infinity Ground (AIN) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Infinity Ground (AIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 29.68M
$ 29.68M$ 29.68M
Total forsyning:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 211.14M
$ 211.14M$ 211.14M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 140.55M
$ 140.55M$ 140.55M
All-time high:
$ 0.21594
$ 0.21594$ 0.21594
All-Time Low:
$ 0.022426215747106595
$ 0.022426215747106595$ 0.022426215747106595
Nåværende pris:
$ 0.14055
$ 0.14055$ 0.14055

Infinity Ground (AIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Infinity Ground (AIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet AIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange AIN tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår AINs tokenomics, kan du utforske AIN tokenets livepris!

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

