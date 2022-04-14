Arsenal Fan Token (AFC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Arsenal Fan Token (AFC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Arsenal Fan Token (AFC) Informasjon Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans. Offisiell nettside: https://www.arsenal.com/news/afc-fan-token-everything-you-need-know Blokkutforsker: https://chiliscan.com/token/0x1d4343d35f0E0e14C14115876D01dEAa4792550b Kjøp AFC nå!

Arsenal Fan Token (AFC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Arsenal Fan Token (AFC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.72M $ 3.72M $ 3.72M Total forsyning: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M Sirkulerende forsyning: $ 9.52M $ 9.52M $ 9.52M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.62M $ 15.62M $ 15.62M All-time high: $ 5.95 $ 5.95 $ 5.95 All-Time Low: $ 0.3127281881382334 $ 0.3127281881382334 $ 0.3127281881382334 Nåværende pris: $ 0.3905 $ 0.3905 $ 0.3905 Lær mer om Arsenal Fan Token (AFC) pris

Arsenal Fan Token (AFC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Arsenal Fan Token (AFC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AFC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AFC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AFCs tokenomics, kan du utforske AFC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AFC Interessert i å legge til Arsenal Fan Token (AFC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AFC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper AFC på MEXC nå!

Arsenal Fan Token (AFC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AFC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AFC nå!

AFC prisforutsigelse Vil du vite hvor AFC kan være på vei? Vår AFC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AFC tokenets prisforutsigelse nå!

