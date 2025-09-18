Dagens Arsenal Fan Token livepris er 0.3984 USD. Spor prisoppdateringer for AFC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AFC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Arsenal Fan Token livepris er 0.3984 USD. Spor prisoppdateringer for AFC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AFC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Arsenal Fan Token Logo

Arsenal Fan Token Pris(AFC)

1 AFC til USD livepris:

$0.3984
$0.3984$0.3984
+0.40%1D
USD
Arsenal Fan Token (AFC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:53:50 (UTC+8)

Arsenal Fan Token (AFC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.3947
$ 0.3947$ 0.3947
24 timer lav
$ 0.3996
$ 0.3996$ 0.3996
24 timer høy

$ 0.3947
$ 0.3947$ 0.3947

$ 0.3996
$ 0.3996$ 0.3996

$ 6.5456604784946055
$ 6.5456604784946055$ 6.5456604784946055

$ 0.3127281881382334
$ 0.3127281881382334$ 0.3127281881382334

+0.12%

+0.40%

+0.35%

+0.35%

Arsenal Fan Token (AFC) sanntidsprisen er $ 0.3984. I løpet av de siste 24 timene har AFC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.3947 og et toppnivå på $ 0.3996, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AFC er $ 6.5456604784946055, mens den rekordlave prisen er $ 0.3127281881382334.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AFC endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, +0.40% over 24 timer og +0.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Arsenal Fan Token (AFC) Markedsinformasjon

No.1609

$ 3.79M
$ 3.79M$ 3.79M

$ 54.99K
$ 54.99K$ 54.99K

$ 15.94M
$ 15.94M$ 15.94M

9.52M
9.52M 9.52M

40,000,000
40,000,000 40,000,000

CHZ

Nåværende markedsverdi på Arsenal Fan Token er $ 3.79M, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.99K. Den sirkulerende forsyningen på AFC er 9.52M, med en total tilgang på 40000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.94M.

Arsenal Fan Token (AFC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Arsenal Fan Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.001587+0.40%
30 dager$ -0.0123-3.00%
60 dager$ +0.0428+12.03%
90 dager$ +0.0532+15.41%
Arsenal Fan Token Prisendring i dag

I dag registrerte AFC en endring på $ +0.001587 (+0.40%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Arsenal Fan Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0123 (-3.00%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Arsenal Fan Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AFC en endring på $ +0.0428 (+12.03%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Arsenal Fan Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0532+15.41% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Arsenal Fan Token (AFC)?

Sjekk ut Arsenal Fan Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Arsenal Fan Token (AFC)

Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans.

Arsenal Fan Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Arsenal Fan Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AFC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Arsenal Fan Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Arsenal Fan Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Arsenal Fan Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Arsenal Fan Token (AFC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Arsenal Fan Token (AFC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Arsenal Fan Token.

Sjekk Arsenal Fan Tokenprisprognosen nå!

Arsenal Fan Token (AFC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Arsenal Fan Token (AFC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AFC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Arsenal Fan Token (AFC)

Leter du etter hvordan du kjøperArsenal Fan Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Arsenal Fan Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AFC til lokale valutaer

1 Arsenal Fan Token(AFC) til VND
10,483.896
1 Arsenal Fan Token(AFC) til AUD
A$0.601584
1 Arsenal Fan Token(AFC) til GBP
0.294816
1 Arsenal Fan Token(AFC) til EUR
0.33864
1 Arsenal Fan Token(AFC) til USD
$0.3984
1 Arsenal Fan Token(AFC) til MYR
RM1.67328
1 Arsenal Fan Token(AFC) til TRY
16.481808
1 Arsenal Fan Token(AFC) til JPY
¥58.5648
1 Arsenal Fan Token(AFC) til ARS
ARS$587.608128
1 Arsenal Fan Token(AFC) til RUB
33.142896
1 Arsenal Fan Token(AFC) til INR
35.095056
1 Arsenal Fan Token(AFC) til IDR
Rp6,639.997344
1 Arsenal Fan Token(AFC) til KRW
557.20224
1 Arsenal Fan Token(AFC) til PHP
22.736688
1 Arsenal Fan Token(AFC) til EGP
￡E.19.186944
1 Arsenal Fan Token(AFC) til BRL
R$2.119488
1 Arsenal Fan Token(AFC) til CAD
C$0.545808
1 Arsenal Fan Token(AFC) til BDT
48.501216
1 Arsenal Fan Token(AFC) til NGN
595.512384
1 Arsenal Fan Token(AFC) til COP
$1,556.25
1 Arsenal Fan Token(AFC) til ZAR
R.6.908256
1 Arsenal Fan Token(AFC) til UAH
16.461888
1 Arsenal Fan Token(AFC) til TZS
T.Sh.986.135616
1 Arsenal Fan Token(AFC) til VES
Bs64.9392
1 Arsenal Fan Token(AFC) til CLP
$380.472
1 Arsenal Fan Token(AFC) til PKR
Rs113.081856
1 Arsenal Fan Token(AFC) til KZT
215.697744
1 Arsenal Fan Token(AFC) til THB
฿12.693024
1 Arsenal Fan Token(AFC) til TWD
NT$12.043632
1 Arsenal Fan Token(AFC) til AED
د.إ1.462128
1 Arsenal Fan Token(AFC) til CHF
Fr0.314736
1 Arsenal Fan Token(AFC) til HKD
HK$3.095568
1 Arsenal Fan Token(AFC) til AMD
֏152.46768
1 Arsenal Fan Token(AFC) til MAD
.د.م3.593568
1 Arsenal Fan Token(AFC) til MXN
$7.318608
1 Arsenal Fan Token(AFC) til SAR
ريال1.494
1 Arsenal Fan Token(AFC) til ETB
Br57.198288
1 Arsenal Fan Token(AFC) til KES
KSh51.465312
1 Arsenal Fan Token(AFC) til JOD
د.أ0.2824656
1 Arsenal Fan Token(AFC) til PLN
1.446192
1 Arsenal Fan Token(AFC) til RON
лв1.721088
1 Arsenal Fan Token(AFC) til SEK
kr3.748944
1 Arsenal Fan Token(AFC) til BGN
лв0.661344
1 Arsenal Fan Token(AFC) til HUF
Ft132.619392
1 Arsenal Fan Token(AFC) til CZK
8.242896
1 Arsenal Fan Token(AFC) til KWD
د.ك0.121512
1 Arsenal Fan Token(AFC) til ILS
1.326672
1 Arsenal Fan Token(AFC) til BOB
Bs2.752944
1 Arsenal Fan Token(AFC) til AZN
0.67728
1 Arsenal Fan Token(AFC) til TJS
SM3.729024
1 Arsenal Fan Token(AFC) til GEL
1.07568
1 Arsenal Fan Token(AFC) til AOA
Kz363.169488
1 Arsenal Fan Token(AFC) til BHD
.د.ب0.1501968
1 Arsenal Fan Token(AFC) til BMD
$0.3984
1 Arsenal Fan Token(AFC) til DKK
kr2.52984
1 Arsenal Fan Token(AFC) til HNL
L10.442064
1 Arsenal Fan Token(AFC) til MUR
18.063456
1 Arsenal Fan Token(AFC) til NAD
$6.91224
1 Arsenal Fan Token(AFC) til NOK
kr3.96408
1 Arsenal Fan Token(AFC) til NZD
$0.67728
1 Arsenal Fan Token(AFC) til PAB
B/.0.3984
1 Arsenal Fan Token(AFC) til PGK
K1.665312
1 Arsenal Fan Token(AFC) til QAR
ر.ق1.446192
1 Arsenal Fan Token(AFC) til RSD
дин.39.744384
1 Arsenal Fan Token(AFC) til UZS
soʻm4,918.514928
1 Arsenal Fan Token(AFC) til ALL
L32.852064
1 Arsenal Fan Token(AFC) til ANG
ƒ0.713136
1 Arsenal Fan Token(AFC) til AWG
ƒ0.71712
1 Arsenal Fan Token(AFC) til BBD
$0.7968
1 Arsenal Fan Token(AFC) til BAM
KM0.661344
1 Arsenal Fan Token(AFC) til BIF
Fr1,189.224
1 Arsenal Fan Token(AFC) til BND
$0.509952
1 Arsenal Fan Token(AFC) til BSD
$0.3984
1 Arsenal Fan Token(AFC) til JMD
$63.907344
1 Arsenal Fan Token(AFC) til KHR
1,599.998304
1 Arsenal Fan Token(AFC) til KMF
Fr166.5312
1 Arsenal Fan Token(AFC) til LAK
8,660.869392
1 Arsenal Fan Token(AFC) til LKR
Rs120.508032
1 Arsenal Fan Token(AFC) til MDL
L6.5736
1 Arsenal Fan Token(AFC) til MGA
Ar1,762.828368
1 Arsenal Fan Token(AFC) til MOP
P3.191184
1 Arsenal Fan Token(AFC) til MVR
6.09552
1 Arsenal Fan Token(AFC) til MWK
MK691.666224
1 Arsenal Fan Token(AFC) til MZN
MT25.45776
1 Arsenal Fan Token(AFC) til NPR
Rs56.142528
1 Arsenal Fan Token(AFC) til PYG
2,845.3728
1 Arsenal Fan Token(AFC) til RWF
Fr577.2816
1 Arsenal Fan Token(AFC) til SBD
$3.26688
1 Arsenal Fan Token(AFC) til SCR
6.063648
1 Arsenal Fan Token(AFC) til SRD
$15.175056
1 Arsenal Fan Token(AFC) til SVC
$3.486
1 Arsenal Fan Token(AFC) til SZL
L6.91224
1 Arsenal Fan Token(AFC) til TMT
m1.3944
1 Arsenal Fan Token(AFC) til TND
د.ت1.159344
1 Arsenal Fan Token(AFC) til TTD
$2.697168
1 Arsenal Fan Token(AFC) til UGX
Sh1,397.5872
1 Arsenal Fan Token(AFC) til XAF
Fr222.3072
1 Arsenal Fan Token(AFC) til XCD
$1.07568
1 Arsenal Fan Token(AFC) til XOF
Fr222.3072
1 Arsenal Fan Token(AFC) til XPF
Fr40.2384
1 Arsenal Fan Token(AFC) til BWP
P5.306688
1 Arsenal Fan Token(AFC) til BZD
$0.800784
1 Arsenal Fan Token(AFC) til CVE
$37.361952
1 Arsenal Fan Token(AFC) til DJF
Fr70.9152
1 Arsenal Fan Token(AFC) til DOP
$24.708768
1 Arsenal Fan Token(AFC) til DZD
د.ج51.616704
1 Arsenal Fan Token(AFC) til FJD
$0.8964
1 Arsenal Fan Token(AFC) til GNF
Fr3,464.088
1 Arsenal Fan Token(AFC) til GTQ
Q3.051744
1 Arsenal Fan Token(AFC) til GYD
$83.381136
1 Arsenal Fan Token(AFC) til ISK
kr48.2064

Arsenal Fan Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Arsenal Fan Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Arsenal Fan Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Arsenal Fan Token

Hvor mye er Arsenal Fan Token (AFC) verdt i dag?
Live AFC prisen i USD er 0.3984 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AFC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AFC til USD er $ 0.3984. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Arsenal Fan Token?
Markedsverdien for AFC er $ 3.79M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AFC?
Den sirkulerende forsyningen av AFC er 9.52M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAFC ?
AFC oppnådde en ATH-pris på 6.5456604784946055 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AFC?
AFC så en ATL-pris på 0.3127281881382334 USD.
Hva er handelsvolumet til AFC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AFC er $ 54.99K USD.
Vil AFC gå høyere i år?
AFC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AFC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:53:50 (UTC+8)

Arsenal Fan Token (AFC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

AFC-til-USD-kalkulator

Beløp

AFC
AFC
USD
USD

1 AFC = 0.3983 USD

Handle AFC

AFCUSDT
$0.3984
$0.3984$0.3984
+0.37%

