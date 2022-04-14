Aevo (AEVO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aevo (AEVO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aevo (AEVO) Informasjon Aevo is a decentralized derivatives exchange platform, focused on options and perpetual trading. The DEX runs on Aevo L2, an Ethereum roll-up based on the OP Stack. Offisiell nettside: https://www.aevo.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.aevo.xyz Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xB528edBef013aff855ac3c50b381f253aF13b997 Kjøp AEVO nå!

Aevo (AEVO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aevo (AEVO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 107.90M $ 107.90M $ 107.90M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 913.36M $ 913.36M $ 913.36M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 118.14M $ 118.14M $ 118.14M All-time high: $ 4.3 $ 4.3 $ 4.3 All-Time Low: $ 0.0672987303268713 $ 0.0672987303268713 $ 0.0672987303268713 Nåværende pris: $ 0.11814 $ 0.11814 $ 0.11814 Lær mer om Aevo (AEVO) pris

Aevo (AEVO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aevo (AEVO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AEVO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AEVO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AEVOs tokenomics, kan du utforske AEVO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AEVO Interessert i å legge til Aevo (AEVO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AEVO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper AEVO på MEXC nå!

Aevo (AEVO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AEVO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AEVO nå!

AEVO prisforutsigelse Vil du vite hvor AEVO kan være på vei? Vår AEVO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AEVO tokenets prisforutsigelse nå!

