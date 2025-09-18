Hva er Aevo (AEVO)

Aevo is a decentralized derivatives exchange platform, focused on options and perpetual trading. The DEX runs on Aevo L2, an Ethereum roll-up based on the OP Stack.

Aevo Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Aevo (AEVO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Aevo (AEVO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Aevo.

Sjekk Aevoprisprognosen nå!

Aevo (AEVO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Aevo (AEVO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AEVO tokenets omfattende tokenomics nå!

Aevo Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Aevo, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hva er gjeldende AEVO-til-USD-pris? $ 0.09661 . Hva er markedsverdien for Aevo? Markedsverdien for AEVO er $ 88.23M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av AEVO? Den sirkulerende forsyningen av AEVO er 913.27M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAEVO ? AEVO oppnådde en ATH-pris på 3.864534887652758 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på AEVO? AEVO så en ATL-pris på 0.0672987303268713 USD . Hva er handelsvolumet til AEVO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AEVO er $ 1.61M USD .

Aevo (AEVO) Viktige bransjeoppdateringer

