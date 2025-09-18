Dagens Aerodrome Finance livepris er 1.2442 USD. Spor prisoppdateringer for AERO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AERO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Aerodrome Finance livepris er 1.2442 USD. Spor prisoppdateringer for AERO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AERO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om AERO

AERO Prisinformasjon

AERO teknisk dokument

AERO Offisiell nettside

AERO tokenomics

AERO Prisprognose

AERO-historikk

AERO Kjøpeguide

AERO-til-fiat-valutakonverter

AERO Spot

AERO USDT-M-futures

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Aerodrome Finance Logo

Aerodrome Finance Pris(AERO)

1 AERO til USD livepris:

$1.2442
$1.2442$1.2442
+0.05%1D
USD
Aerodrome Finance (AERO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:12:43 (UTC+8)

Aerodrome Finance (AERO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.2326
$ 1.2326$ 1.2326
24 timer lav
$ 1.3475
$ 1.3475$ 1.3475
24 timer høy

$ 1.2326
$ 1.2326$ 1.2326

$ 1.3475
$ 1.3475$ 1.3475

$ 2.330764700582137
$ 2.330764700582137$ 2.330764700582137

$ 0.00642369156521956
$ 0.00642369156521956$ 0.00642369156521956

-0.14%

+0.05%

-0.82%

-0.82%

Aerodrome Finance (AERO) sanntidsprisen er $ 1.2442. I løpet av de siste 24 timene har AERO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.2326 og et toppnivå på $ 1.3475, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AERO er $ 2.330764700582137, mens den rekordlave prisen er $ 0.00642369156521956.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AERO endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, +0.05% over 24 timer og -0.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Aerodrome Finance (AERO) Markedsinformasjon

No.76

$ 1.12B
$ 1.12B$ 1.12B

$ 315.20K
$ 315.20K$ 315.20K

$ 2.18B
$ 2.18B$ 2.18B

897.23M
897.23M 897.23M

--
----

1,748,524,991.0700152
1,748,524,991.0700152 1,748,524,991.0700152

0.02%

BASE

Nåværende markedsverdi på Aerodrome Finance er $ 1.12B, med et 24-timers handelsvolum på $ 315.20K. Den sirkulerende forsyningen på AERO er 897.23M, med en total tilgang på 1748524991.0700152. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.18B.

Aerodrome Finance (AERO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Aerodrome Finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000622+0.05%
30 dager$ -0.1175-8.63%
60 dager$ +0.3052+32.50%
90 dager$ +0.4851+63.90%
Aerodrome Finance Prisendring i dag

I dag registrerte AERO en endring på $ +0.000622 (+0.05%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Aerodrome Finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.1175 (-8.63%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Aerodrome Finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så AERO en endring på $ +0.3052 (+32.50%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Aerodrome Finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.4851+63.90% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Aerodrome Finance (AERO)?

Sjekk ut Aerodrome Finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er Aerodrome Finance (AERO)

Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience.

Aerodrome Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Aerodrome Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk AERO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Aerodrome Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Aerodrome Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Aerodrome Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Aerodrome Finance (AERO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Aerodrome Finance (AERO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Aerodrome Finance.

Sjekk Aerodrome Financeprisprognosen nå!

Aerodrome Finance (AERO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Aerodrome Finance (AERO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AERO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Aerodrome Finance (AERO)

Leter du etter hvordan du kjøperAerodrome Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Aerodrome Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

AERO til lokale valutaer

1 Aerodrome Finance(AERO) til VND
32,741.123
1 Aerodrome Finance(AERO) til AUD
A$1.878742
1 Aerodrome Finance(AERO) til GBP
0.920708
1 Aerodrome Finance(AERO) til EUR
1.05757
1 Aerodrome Finance(AERO) til USD
$1.2442
1 Aerodrome Finance(AERO) til MYR
RM5.22564
1 Aerodrome Finance(AERO) til TRY
51.472554
1 Aerodrome Finance(AERO) til JPY
¥182.8974
1 Aerodrome Finance(AERO) til ARS
ARS$1,835.095464
1 Aerodrome Finance(AERO) til RUB
103.878258
1 Aerodrome Finance(AERO) til INR
109.601578
1 Aerodrome Finance(AERO) til IDR
Rp20,736.658372
1 Aerodrome Finance(AERO) til KRW
1,737.699488
1 Aerodrome Finance(AERO) til PHP
70.98161
1 Aerodrome Finance(AERO) til EGP
￡E.59.920672
1 Aerodrome Finance(AERO) til BRL
R$6.619144
1 Aerodrome Finance(AERO) til CAD
C$1.704554
1 Aerodrome Finance(AERO) til BDT
151.468908
1 Aerodrome Finance(AERO) til NGN
1,859.780392
1 Aerodrome Finance(AERO) til COP
$4,841.24441
1 Aerodrome Finance(AERO) til ZAR
R.21.561986
1 Aerodrome Finance(AERO) til UAH
51.410344
1 Aerodrome Finance(AERO) til TZS
T.Sh.3,079.693608
1 Aerodrome Finance(AERO) til VES
Bs202.8046
1 Aerodrome Finance(AERO) til CLP
$1,188.211
1 Aerodrome Finance(AERO) til PKR
Rs353.153728
1 Aerodrome Finance(AERO) til KZT
673.622322
1 Aerodrome Finance(AERO) til THB
฿39.602886
1 Aerodrome Finance(AERO) til TWD
NT$37.599724
1 Aerodrome Finance(AERO) til AED
د.إ4.566214
1 Aerodrome Finance(AERO) til CHF
Fr0.982918
1 Aerodrome Finance(AERO) til HKD
HK$9.667434
1 Aerodrome Finance(AERO) til AMD
֏476.15534
1 Aerodrome Finance(AERO) til MAD
.د.م11.222684
1 Aerodrome Finance(AERO) til MXN
$22.89328
1 Aerodrome Finance(AERO) til SAR
ريال4.66575
1 Aerodrome Finance(AERO) til ETB
Br178.629794
1 Aerodrome Finance(AERO) til KES
KSh160.725756
1 Aerodrome Finance(AERO) til JOD
د.أ0.8821378
1 Aerodrome Finance(AERO) til PLN
4.504004
1 Aerodrome Finance(AERO) til RON
лв5.362502
1 Aerodrome Finance(AERO) til SEK
kr11.69548
1 Aerodrome Finance(AERO) til BGN
лв2.065372
1 Aerodrome Finance(AERO) til HUF
Ft413.484986
1 Aerodrome Finance(AERO) til CZK
25.69273
1 Aerodrome Finance(AERO) til KWD
د.ك0.379481
1 Aerodrome Finance(AERO) til ILS
4.143186
1 Aerodrome Finance(AERO) til BOB
Bs8.597422
1 Aerodrome Finance(AERO) til AZN
2.11514
1 Aerodrome Finance(AERO) til TJS
SM11.645712
1 Aerodrome Finance(AERO) til GEL
3.35934
1 Aerodrome Finance(AERO) til AOA
Kz1,134.175394
1 Aerodrome Finance(AERO) til BHD
.د.ب0.4690634
1 Aerodrome Finance(AERO) til BMD
$1.2442
1 Aerodrome Finance(AERO) til DKK
kr7.90067
1 Aerodrome Finance(AERO) til HNL
L32.610482
1 Aerodrome Finance(AERO) til MUR
56.412028
1 Aerodrome Finance(AERO) til NAD
$21.58687
1 Aerodrome Finance(AERO) til NOK
kr12.367348
1 Aerodrome Finance(AERO) til NZD
$2.11514
1 Aerodrome Finance(AERO) til PAB
B/.1.2442
1 Aerodrome Finance(AERO) til PGK
K5.200756
1 Aerodrome Finance(AERO) til QAR
ر.ق4.516446
1 Aerodrome Finance(AERO) til RSD
дин.124.04674
1 Aerodrome Finance(AERO) til UZS
soʻm15,360.482614
1 Aerodrome Finance(AERO) til ALL
L102.596732
1 Aerodrome Finance(AERO) til ANG
ƒ2.227118
1 Aerodrome Finance(AERO) til AWG
ƒ2.23956
1 Aerodrome Finance(AERO) til BBD
$2.4884
1 Aerodrome Finance(AERO) til BAM
KM2.065372
1 Aerodrome Finance(AERO) til BIF
Fr3,713.937
1 Aerodrome Finance(AERO) til BND
$1.592576
1 Aerodrome Finance(AERO) til BSD
$1.2442
1 Aerodrome Finance(AERO) til JMD
$199.582122
1 Aerodrome Finance(AERO) til KHR
4,996.781852
1 Aerodrome Finance(AERO) til KMF
Fr520.0756
1 Aerodrome Finance(AERO) til LAK
27,047.825546
1 Aerodrome Finance(AERO) til LKR
Rs376.345616
1 Aerodrome Finance(AERO) til MDL
L20.5293
1 Aerodrome Finance(AERO) til MGA
Ar5,505.298834
1 Aerodrome Finance(AERO) til MOP
P9.966042
1 Aerodrome Finance(AERO) til MVR
19.03626
1 Aerodrome Finance(AERO) til MWK
MK2,160.068062
1 Aerodrome Finance(AERO) til MZN
MT79.50438
1 Aerodrome Finance(AERO) til NPR
Rs175.332664
1 Aerodrome Finance(AERO) til PYG
8,886.0764
1 Aerodrome Finance(AERO) til RWF
Fr1,802.8458
1 Aerodrome Finance(AERO) til SBD
$10.20244
1 Aerodrome Finance(AERO) til SCR
17.841828
1 Aerodrome Finance(AERO) til SRD
$47.391578
1 Aerodrome Finance(AERO) til SVC
$10.88675
1 Aerodrome Finance(AERO) til SZL
L21.58687
1 Aerodrome Finance(AERO) til TMT
m4.3547
1 Aerodrome Finance(AERO) til TND
د.ت3.620622
1 Aerodrome Finance(AERO) til TTD
$8.423234
1 Aerodrome Finance(AERO) til UGX
Sh4,364.6536
1 Aerodrome Finance(AERO) til XAF
Fr694.2636
1 Aerodrome Finance(AERO) til XCD
$3.35934
1 Aerodrome Finance(AERO) til XOF
Fr694.2636
1 Aerodrome Finance(AERO) til XPF
Fr125.6642
1 Aerodrome Finance(AERO) til BWP
P16.572744
1 Aerodrome Finance(AERO) til BZD
$2.500842
1 Aerodrome Finance(AERO) til CVE
$116.681076
1 Aerodrome Finance(AERO) til DJF
Fr221.4676
1 Aerodrome Finance(AERO) til DOP
$77.165284
1 Aerodrome Finance(AERO) til DZD
د.ج161.198552
1 Aerodrome Finance(AERO) til FJD
$2.79945
1 Aerodrome Finance(AERO) til GNF
Fr10,818.319
1 Aerodrome Finance(AERO) til GTQ
Q9.530572
1 Aerodrome Finance(AERO) til GYD
$260.398618
1 Aerodrome Finance(AERO) til ISK
kr150.5482

Aerodrome Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Aerodrome Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Aerodrome Finance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Aerodrome Finance

Hvor mye er Aerodrome Finance (AERO) verdt i dag?
Live AERO prisen i USD er 1.2442 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AERO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AERO til USD er $ 1.2442. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Aerodrome Finance?
Markedsverdien for AERO er $ 1.12B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AERO?
Den sirkulerende forsyningen av AERO er 897.23M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAERO ?
AERO oppnådde en ATH-pris på 2.330764700582137 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AERO?
AERO så en ATL-pris på 0.00642369156521956 USD.
Hva er handelsvolumet til AERO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AERO er $ 315.20K USD.
Vil AERO gå høyere i år?
AERO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AERO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:12:43 (UTC+8)

Aerodrome Finance (AERO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

AERO-til-USD-kalkulator

Beløp

AERO
AERO
USD
USD

1 AERO = 1.2442 USD

Handle AERO

AEROUSDT
$1.2442
$1.2442$1.2442
+0.09%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker