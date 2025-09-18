Hva er Aerodrome Finance (AERO)

Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience.

Aerodrome Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Aerodrome Finance (AERO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Aerodrome Finance (AERO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Aerodrome Finance.

Sjekk Aerodrome Financeprisprognosen nå!

Aerodrome Finance (AERO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Aerodrome Finance (AERO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om AERO tokenets omfattende tokenomics nå!

Aerodrome Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Aerodrome Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Aerodrome Finance Hvor mye er Aerodrome Finance (AERO) verdt i dag? Live AERO prisen i USD er 1.2442 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende AERO-til-USD-pris? $ 1.2442 . Sjekk ut Den nåværende prisen på AERO til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Aerodrome Finance? Markedsverdien for AERO er $ 1.12B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av AERO? Den sirkulerende forsyningen av AERO er 897.23M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAERO ? AERO oppnådde en ATH-pris på 2.330764700582137 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på AERO? AERO så en ATL-pris på 0.00642369156521956 USD . Hva er handelsvolumet til AERO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AERO er $ 315.20K USD . Vil AERO gå høyere i år? AERO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AERO prisprognosen for en mer grundig analyse.

