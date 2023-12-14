AERO

Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience.

NavnAERO

RangeringNo.81

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0002%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)4.77%

Opplagsforsyning899,870,900.353156

Maksimal forsyning

Total forsyning1,753,919,426.640939

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high2.330764700582137,2024-12-07

Laveste pris0.00642369156521956,2023-12-14

Offentlig blokkjedeBASE

Sektor

Sosiale medier

Ansvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...