Aerodrome Finance (AERO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Aerodrome Finance (AERO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Aerodrome Finance (AERO) Informasjon Aerodrome Finance is a next-generation AMM designed to serve as Base's central liquidity hub, combining a powerful liquidity incentive engine, vote-lock governance model, and friendly user experience. Offisiell nettside: https://aerodrome.finance/ Teknisk dokument: https://aerodrome.finance/docs Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB74e38FD98631 Kjøp AERO nå!

Aerodrome Finance (AERO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Aerodrome Finance (AERO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 982.86M $ 982.86M $ 982.86M Total forsyning: $ 1.75B $ 1.75B $ 1.75B Sirkulerende forsyning: $ 896.93M $ 896.93M $ 896.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.92B $ 1.92B $ 1.92B All-time high: $ 2.251 $ 2.251 $ 2.251 All-Time Low: $ 0.00642369156521956 $ 0.00642369156521956 $ 0.00642369156521956 Nåværende pris: $ 1.0958 $ 1.0958 $ 1.0958 Lær mer om Aerodrome Finance (AERO) pris

Aerodrome Finance (AERO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Aerodrome Finance (AERO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AERO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AERO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AEROs tokenomics, kan du utforske AERO tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AERO Interessert i å legge til Aerodrome Finance (AERO) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AERO, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper AERO på MEXC nå!

Aerodrome Finance (AERO) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AERO hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AERO nå!

AERO prisforutsigelse Vil du vite hvor AERO kan være på vei? Vår AERO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AERO tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!