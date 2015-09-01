Dagens Cardano livepris er 0.9006 USD. Spor prisoppdateringer for ADA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ADA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Cardano livepris er 0.9006 USD. Spor prisoppdateringer for ADA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ADA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 ADA til USD livepris:

$0.9007
$0.9007$0.9007
+0.42%1D
USD
Cardano (ADA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:12:29 (UTC+8)

Cardano (ADA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.8912
$ 0.8912$ 0.8912
24 timer lav
$ 0.9386
$ 0.9386$ 0.9386
24 timer høy

$ 0.8912
$ 0.8912$ 0.8912

$ 0.9386
$ 0.9386$ 0.9386

$ 3.09918625
$ 3.09918625$ 3.09918625

$ 0.017354099079966545
$ 0.017354099079966545$ 0.017354099079966545

-0.16%

+0.42%

-0.03%

-0.03%

Cardano (ADA) sanntidsprisen er $ 0.9006. I løpet av de siste 24 timene har ADA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.8912 og et toppnivå på $ 0.9386, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ADA er $ 3.09918625, mens den rekordlave prisen er $ 0.017354099079966545.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ADA endret seg med -0.16% i løpet av den siste timen, +0.42% over 24 timer og -0.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Cardano (ADA) Markedsinformasjon

No.9

$ 32.23B
$ 32.23B$ 32.23B

$ 30.10M
$ 30.10M$ 30.10M

$ 40.53B
$ 40.53B$ 40.53B

35.79B
35.79B 35.79B

45,000,000,000
45,000,000,000 45,000,000,000

44,994,781,453.61397
44,994,781,453.61397 44,994,781,453.61397

79.53%

0.81%

2015-09-01 00:00:00

$ 0.002
$ 0.002$ 0.002

ADA

Nåværende markedsverdi på Cardano er $ 32.23B, med et 24-timers handelsvolum på $ 30.10M. Den sirkulerende forsyningen på ADA er 35.79B, med en total tilgang på 44994781453.61397. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 40.53B.

Cardano (ADA) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Cardano for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.003767+0.42%
30 dager$ +0.0155+1.75%
60 dager$ +0.0242+2.76%
90 dager$ +0.3363+59.59%
Cardano Prisendring i dag

I dag registrerte ADA en endring på $ +0.003767 (+0.42%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Cardano 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0155 (+1.75%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Cardano 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ADA en endring på $ +0.0242 (+2.76%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Cardano 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.3363+59.59% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Cardano (ADA)?

Sjekk ut Cardano Prishistorikk-siden nå.

Hva er Cardano (ADA)

Cardano is a decentralised public blockchain and cryptocurrency project and is fully open source.

Cardano er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Cardano investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ADA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Cardano på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Cardano kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Cardano Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Cardano (ADA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Cardano (ADA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Cardano.

Sjekk Cardanoprisprognosen nå!

Cardano (ADA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Cardano (ADA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ADA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Cardano (ADA)

Leter du etter hvordan du kjøperCardano? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Cardano på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Cardano Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Cardano, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Cardano nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Cardano

Hvor mye er Cardano (ADA) verdt i dag?
Live ADA prisen i USD er 0.9006 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ADA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ADA til USD er $ 0.9006. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Cardano?
Markedsverdien for ADA er $ 32.23B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ADA?
Den sirkulerende forsyningen av ADA er 35.79B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forADA ?
ADA oppnådde en ATH-pris på 3.09918625 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ADA?
ADA så en ATL-pris på 0.017354099079966545 USD.
Hva er handelsvolumet til ADA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ADA er $ 30.10M USD.
Vil ADA gå høyere i år?
ADA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ADA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:12:29 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

