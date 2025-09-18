Dagens The AI Prophecy livepris er 0.03851 USD. Spor prisoppdateringer for ACT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ACT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens The AI Prophecy livepris er 0.03851 USD. Spor prisoppdateringer for ACT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ACT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.03851
-0.41%1D
The AI Prophecy (ACT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:28:34 (UTC+8)

The AI Prophecy (ACT) Prisinformasjon (USD)

$ 0.03824
The AI Prophecy (ACT) sanntidsprisen er $ 0.03851. I løpet av de siste 24 timene har ACT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03824 og et toppnivå på $ 0.04178, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ACT er $ 0.9420350523479352, mens den rekordlave prisen er $ 0.000144794046739875.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ACT endret seg med -0.34% i løpet av den siste timen, -0.41% over 24 timer og -6.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

The AI Prophecy (ACT) Markedsinformasjon

No.688

SOL

Nåværende markedsverdi på The AI Prophecy er $ 36.52M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.37M. Den sirkulerende forsyningen på ACT er 948.24M, med en total tilgang på 948244657.299565. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.52M.

The AI Prophecy (ACT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene The AI Prophecy for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0001585-0.41%
30 dager$ -0.00134-3.37%
60 dager$ -0.01057-21.54%
90 dager$ -0.00026-0.68%
The AI Prophecy Prisendring i dag

I dag registrerte ACT en endring på $ -0.0001585 (-0.41%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

The AI Prophecy 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00134 (-3.37%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

The AI Prophecy 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ACT en endring på $ -0.01057 (-21.54%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

The AI Prophecy 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00026-0.68% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for The AI Prophecy (ACT)?

Sjekk ut The AI Prophecy Prishistorikk-siden nå.

Hva er The AI Prophecy (ACT)

ACT is a meme coin.

The AI Prophecy er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere The AI Prophecy investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ACT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om The AI Prophecy på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din The AI Prophecy kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

The AI Prophecy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil The AI Prophecy (ACT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine The AI Prophecy (ACT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for The AI Prophecy.

Sjekk The AI Prophecyprisprognosen nå!

The AI Prophecy (ACT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak The AI Prophecy (ACT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ACT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe The AI Prophecy (ACT)

Leter du etter hvordan du kjøperThe AI Prophecy? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe The AI Prophecy på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ACT til lokale valutaer

The AI Prophecy Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av The AI Prophecy, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell The AI Prophecy nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om The AI Prophecy

Hvor mye er The AI Prophecy (ACT) verdt i dag?
Live ACT prisen i USD er 0.03851 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ACT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ACT til USD er $ 0.03851. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for The AI Prophecy?
Markedsverdien for ACT er $ 36.52M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ACT?
Den sirkulerende forsyningen av ACT er 948.24M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forACT ?
ACT oppnådde en ATH-pris på 0.9420350523479352 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ACT?
ACT så en ATL-pris på 0.000144794046739875 USD.
Hva er handelsvolumet til ACT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ACT er $ 1.37M USD.
Vil ACT gå høyere i år?
ACT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ACT prisprognosen for en mer grundig analyse.
The AI Prophecy (ACT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

