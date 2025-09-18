Hva er The AI Prophecy (ACT)

ACT is a meme coin.

The AI Prophecy er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere The AI Prophecy investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk ACT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om The AI Prophecy på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din The AI Prophecy kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

The AI Prophecy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil The AI Prophecy (ACT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine The AI Prophecy (ACT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for The AI Prophecy.

Sjekk The AI Prophecyprisprognosen nå!

The AI Prophecy (ACT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak The AI Prophecy (ACT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ACT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe The AI Prophecy (ACT)

Leter du etter hvordan du kjøperThe AI Prophecy? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe The AI Prophecy på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ACT til lokale valutaer

Prøv konverting

The AI Prophecy Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av The AI Prophecy, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om The AI Prophecy Hvor mye er The AI Prophecy (ACT) verdt i dag? Live ACT prisen i USD er 0.03851 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende ACT-til-USD-pris? $ 0.03851 . Sjekk ut Den nåværende prisen på ACT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for The AI Prophecy? Markedsverdien for ACT er $ 36.52M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av ACT? Den sirkulerende forsyningen av ACT er 948.24M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forACT ? ACT oppnådde en ATH-pris på 0.9420350523479352 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på ACT? ACT så en ATL-pris på 0.000144794046739875 USD . Hva er handelsvolumet til ACT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ACT er $ 1.37M USD . Vil ACT gå høyere i år? ACT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ACT prisprognosen for en mer grundig analyse.

The AI Prophecy (ACT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?