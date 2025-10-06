Raiinmaker pris i dag

Sanntids Raiinmaker (RAIIN) pris i dag er $ 0.000371, med en 10.60% endring de siste 24 timene. Nåværende RAIIN til USD konverteringssats er $ 0.000371 per RAIIN.

Raiinmaker rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- RAIIN. I løpet av de siste 24 timene RAIIN har den blitt handlet mellom $ 0.000268(laveste) og $ 0.0005 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har RAIIN beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -78.03% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 145.31K.

Raiinmaker (RAIIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 145.31K$ 145.31K $ 145.31K Fullt utvannet markedsverdi $ 37.10K$ 37.10K $ 37.10K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Offentlig blokkjede SEIEVM

Nåværende markedsverdi på Raiinmaker er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 145.31K. Den sirkulerende forsyningen på RAIIN er --, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 37.10K.