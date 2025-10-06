Abbott pris i dag

Sanntids Abbott (ABTON) pris i dag er $ 127.01, med en 1.02% endring de siste 24 timene. Nåværende ABTON til USD konverteringssats er $ 127.01 per ABTON.

Abbott rangerer for tiden som #1798 etter markedsverdi på $ 1.69M, med en sirkulerende forsyning på 13.30K ABTON. I løpet av de siste 24 timene ABTON har den blitt handlet mellom $ 126.93(laveste) og $ 128.71 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 235.31115975890665, mens tidenes laveste notering var $ 122.32387218541305.

Kortsiktig har ABTON beveget seg -0.04% i løpet av den siste timen og -2.50% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.31K.

Abbott (ABTON) Markedsinformasjon

Rangering No.1798 Markedsverdi $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Volum (24 timer) $ 54.31K$ 54.31K $ 54.31K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Opplagsforsyning 13.30K 13.30K 13.30K Total forsyning 13,298.43643757 13,298.43643757 13,298.43643757 Offentlig blokkjede ETH

