Basert på forutsigelsen din, kan Abbott potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 127.02 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan Abbott potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 133.371 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ABTON for 2027 $ 140.0395 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ABTON for 2028 $ 147.0415 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ABTON for 2029 $ 154.3936 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ABTON for 2030 $ 162.1132 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på Abbott potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 264.0654.

I 2050 kan prisen på Abbott potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 430.1348.