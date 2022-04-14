AASToken (AAST) tokenomics Oppdag viktig innsikt i AASToken (AAST), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

AASToken (AAST) Informasjon AAST is the native Token of Afriq Arbitrage System, a digital currency trading platform that uses high-frequency trading and algorithms to automatically buy cryptocurrencies at low prices and sell them at higher prices to generate returns. Built on Binance Smart Chain, AAST is a digital store of value and a medium of exchange. The token serves as a payment gateway powering the daily Return on Investment of the numerous investors on the arbitrage arm of the ecosystem thereby advancing the frontiers of digital access and literacy among its vast community. Leveraging AI and decentralized finance (DeFi), AAST takes the global adoption of crypto currencies to a new level by providing holders the opportunity to acquire digital gadgets and property from AAS conglomerates without borders. Its primary goals are to establish a convenient, secure, fast, and decentralized payment solution that leverages the benefits of these emerging technologies and to channel resources towards various charitable initiatives. Offisiell nettside: https://afriqjmcoin.com/ Teknisk dokument: https://afriqjmcoin.com/static/media/AAS_Whitepaper.5429d84371e01b063cf6.pdf Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xb1E998b346DDDacD06f01db50645bE52DafB93db Kjøp AAST nå!

AASToken (AAST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for AASToken (AAST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.26M $ 19.26M $ 19.26M All-time high: $ 37.785 $ 37.785 $ 37.785 All-Time Low: $ 0.000807830115768365 $ 0.000807830115768365 $ 0.000807830115768365 Nåværende pris: $ 0.001926 $ 0.001926 $ 0.001926 Lær mer om AASToken (AAST) pris

AASToken (AAST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak AASToken (AAST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AAST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AAST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AASTs tokenomics, kan du utforske AAST tokenets livepris!

Hvordan kjøpe AAST Interessert i å legge til AASToken (AAST) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe AAST, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper AAST på MEXC nå!

AASToken (AAST) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til AAST hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for AAST nå!

AAST prisforutsigelse Vil du vite hvor AAST kan være på vei? Vår AAST prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AAST tokenets prisforutsigelse nå!

