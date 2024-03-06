AAST

AAST is the native Token of Afriq Arbitrage System, a digital currency trading platform that uses high-frequency trading and algorithms to automatically buy cryptocurrencies at low prices and sell them at higher prices to generate returns. Built on Binance Smart Chain, AAST is a digital store of value and a medium of exchange. The token serves as a payment gateway powering the daily Return on Investment of the numerous investors on the arbitrage arm of the ecosystem thereby advancing the frontiers of digital access and literacy among its vast community. Leveraging AI and decentralized finance (DeFi), AAST takes the global adoption of crypto currencies to a new level by providing holders the opportunity to acquire digital gadgets and property from AAS conglomerates without borders. Its primary goals are to establish a convenient, secure, fast, and decentralized payment solution that leverages the benefits of these emerging technologies and to channel resources towards various charitable initiatives.

NavnAAST

RangeringNo.5195

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning0

Maksimal forsyning10,000,000,000

Total forsyning10,000,000,000

Opplagsforsyning0%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high3.1872697207469383,2024-03-06

Laveste pris0.000807830115768365,2025-04-10

Offentlig blokkjedeBSC

IntroduksjonAAST is the native Token of Afriq Arbitrage System, a digital currency trading platform that uses high-frequency trading and algorithms to automatically buy cryptocurrencies at low prices and sell them at higher prices to generate returns. Built on Binance Smart Chain, AAST is a digital store of value and a medium of exchange. The token serves as a payment gateway powering the daily Return on Investment of the numerous investors on the arbitrage arm of the ecosystem thereby advancing the frontiers of digital access and literacy among its vast community. Leveraging AI and decentralized finance (DeFi), AAST takes the global adoption of crypto currencies to a new level by providing holders the opportunity to acquire digital gadgets and property from AAS conglomerates without borders. Its primary goals are to establish a convenient, secure, fast, and decentralized payment solution that leverages the benefits of these emerging technologies and to channel resources towards various charitable initiatives.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Søk
Favoritter
AAST/USDT
AASToken
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (AAST)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Info
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
AAST/USDT
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (AAST)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Ordrebok
Markedshandler
Info
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
Loading...