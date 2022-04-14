Ancient8 (A8) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ancient8 (A8), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ancient8 (A8) Informasjon Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally. Offisiell nettside: https://ancient8.gg Teknisk dokument: https://docs.ancient8.gg/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x3E5A19c91266aD8cE2477B91585d1856B84062dF Kjøp A8 nå!

Ancient8 (A8) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ancient8 (A8), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 39.31M $ 39.31M $ 39.31M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 372.18M $ 372.18M $ 372.18M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 105.61M $ 105.61M $ 105.61M All-time high: $ 0.49563 $ 0.49563 $ 0.49563 All-Time Low: $ 0.061919935797642725 $ 0.061919935797642725 $ 0.061919935797642725 Nåværende pris: $ 0.10561 $ 0.10561 $ 0.10561 Lær mer om Ancient8 (A8) pris

Ancient8 (A8) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ancient8 (A8) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet A8 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange A8 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår A8s tokenomics, kan du utforske A8 tokenets livepris!

Ancient8 (A8) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til A8 hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for A8 nå!

A8 prisforutsigelse Vil du vite hvor A8 kan være på vei? Vår A8 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se A8 tokenets prisforutsigelse nå!

