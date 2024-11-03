A8

Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally.

NavnA8

RangeringNo.711

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)1.13%

Opplagsforsyning372,179,826.03

Maksimal forsyning1,000,000,000

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning0.3721%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.4943303442964241,2024-12-19

Laveste pris0.061919935797642725,2024-11-03

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...