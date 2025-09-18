Dagens Ancient8 livepris er 0.1043 USD. Spor prisoppdateringer for A8 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk A8 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ancient8 livepris er 0.1043 USD. Spor prisoppdateringer for A8 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk A8 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Ancient8 Logo

Ancient8 Pris(A8)

1 A8 til USD livepris:

$0.1043
$0.1043
-1.09%1D
USD
Ancient8 (A8) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:46:32 (UTC+8)

Ancient8 (A8) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.10343
$ 0.10343
24 timer lav
$ 0.10874
$ 0.10874
24 timer høy

$ 0.10343
$ 0.10343

$ 0.10874
$ 0.10874

$ 0.4943303442964241
$ 0.4943303442964241

$ 0.061919935797642725
$ 0.061919935797642725

-0.16%

-1.09%

-1.85%

-1.85%

Ancient8 (A8) sanntidsprisen er $ 0.1043. I løpet av de siste 24 timene har A8 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.10343 og et toppnivå på $ 0.10874, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til A8 er $ 0.4943303442964241, mens den rekordlave prisen er $ 0.061919935797642725.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har A8 endret seg med -0.16% i løpet av den siste timen, -1.09% over 24 timer og -1.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ancient8 (A8) Markedsinformasjon

No.683

$ 38.82M
$ 38.82M

$ 57.71K
$ 57.71K

$ 104.30M
$ 104.30M

372.18M
372.18M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

37.21%

ETH

Nåværende markedsverdi på Ancient8 er $ 38.82M, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.71K. Den sirkulerende forsyningen på A8 er 372.18M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 104.30M.

Ancient8 (A8) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Ancient8 for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0011494-1.09%
30 dager$ -0.00627-5.68%
60 dager$ -0.02931-21.94%
90 dager$ +0.00255+2.50%
Ancient8 Prisendring i dag

I dag registrerte A8 en endring på $ -0.0011494 (-1.09%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Ancient8 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00627 (-5.68%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Ancient8 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så A8 en endring på $ -0.02931 (-21.94%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Ancient8 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00255+2.50% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Ancient8 (A8)?

Sjekk ut Ancient8 Prishistorikk-siden nå.

Hva er Ancient8 (A8)

Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally.

Ancient8 er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Ancient8 investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk A8 Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Ancient8 på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Ancient8 kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Ancient8 Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ancient8 (A8) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ancient8 (A8) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ancient8.

Sjekk Ancient8prisprognosen nå!

Ancient8 (A8) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ancient8 (A8) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om A8 tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Ancient8 (A8)

Leter du etter hvordan du kjøperAncient8? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Ancient8 på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

$0.1043
Ancient8 Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Ancient8, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Ancient8 nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Ancient8

Hvor mye er Ancient8 (A8) verdt i dag?
Live A8 prisen i USD er 0.1043 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende A8-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på A8 til USD er $ 0.1043. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ancient8?
Markedsverdien for A8 er $ 38.82M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av A8?
Den sirkulerende forsyningen av A8 er 372.18M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forA8 ?
A8 oppnådde en ATH-pris på 0.4943303442964241 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på A8?
A8 så en ATL-pris på 0.061919935797642725 USD.
Hva er handelsvolumet til A8?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for A8 er $ 57.71K USD.
Vil A8 gå høyere i år?
A8 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut A8 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 22:46:32 (UTC+8)

Ancient8 (A8) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

A8-til-USD-kalkulator

Beløp

A8
A8
USD
USD

1 A8 = 0.1043 USD

Handle A8

A8USDT
$0.1043
$0.1043
-1.13%

