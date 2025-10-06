DoubleZero pris i dag

Sanntids DoubleZero (2Z) pris i dag er $ 0.1243, med en 8.40% endring de siste 24 timene. Nåværende 2Z til USD konverteringssats er $ 0.1243 per 2Z.

DoubleZero rangerer for tiden som #100 etter markedsverdi på $ 431.50M, med en sirkulerende forsyning på 3.47B 2Z. I løpet av de siste 24 timene 2Z har den blitt handlet mellom $ 0.1229(laveste) og $ 0.1435 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.7501993077269953, mens tidenes laveste notering var $ 0.11195612727873737.

Kortsiktig har 2Z beveget seg -0.17% i løpet av den siste timen og -18.87% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 318.97K.

DoubleZero (2Z) Markedsinformasjon

Rangering No.100 Markedsverdi $ 431.50M$ 431.50M $ 431.50M Volum (24 timer) $ 318.97K$ 318.97K $ 318.97K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.24B$ 1.24B $ 1.24B Opplagsforsyning 3.47B 3.47B 3.47B Maksimal forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Total forsyning 9,999,851,292.8 9,999,851,292.8 9,999,851,292.8 Opplagsforsyning 34.71% Markedsandel 0.01% Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på DoubleZero er $ 431.50M, med et 24-timers handelsvolum på $ 318.97K. Den sirkulerende forsyningen på 2Z er 3.47B, med en total tilgang på 9999851292.8. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.24B.