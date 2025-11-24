DoubleZero (2Z) tokenomics

DoubleZero (2Z) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i DoubleZero (2Z), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 12:44:43 (UTC+8)
USD

DoubleZero (2Z) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for DoubleZero (2Z), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 423.51M
$ 423.51M$ 423.51M
Total forsyning:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 3.47B
$ 3.47B$ 3.47B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 1.22B
$ 1.22B$ 1.22B
All-time high:
$ 1.6733
$ 1.6733$ 1.6733
All-Time Low:
$ 0.11195612727873737
$ 0.11195612727873737$ 0.11195612727873737
Nåværende pris:
$ 0.122
$ 0.122$ 0.122

DoubleZero (2Z) Informasjon

DoubleZero is a decentralized framework for creating and managing high-performance decentralized networks, optimized for distributed systems like blockchains.

Offisiell nettside:
https://doublezero.xyz/
Teknisk dokument:
https://doublezero.xyz/whitepaper.pdf
Blokkutforsker:
https://solscan.io/token/J6pQQ3FAcJQeWPPGppWRb4nM8jU3wLyYbRrLh7feMfvd

DoubleZero (2Z) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak DoubleZero (2Z) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet 2Z tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange 2Z tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår 2Zs tokenomics, kan du utforske 2Z tokenets livepris!

Hvordan kjøpe 2Z

Interessert i å legge til DoubleZero (2Z) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe 2Z, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

DoubleZero (2Z) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til 2Z hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

2Z prisforutsigelse

Vil du vite hvor 2Z kan være på vei? Vår 2Z prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.

Les og forstå brukeravtalen og personvernerklæringen