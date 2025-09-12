Daugiau apie ZAT

zkApes Token kaina (ZAT)

Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:08:58(UTC+8)

zkApes Token (ZAT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ZAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ZAT kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ZAT per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – +5.09%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.97%.

Dabartinė zkApes Token rinkos kapitalizacija yra $ 103.03K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ZAT apyvartoje yra 47.18T vienetų, o bendras kiekis siekia 68808896238081.5. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 150.27K

zkApes Token (ZAT) kainos istorija USD

Šiandienos zkApes Token kainos pokytis į USD: $ 0.
zkApes Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
zkApes Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
zkApes Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+5.09%
30 dienų$ 0-31.14%
60 dienų$ 0+46.62%
90 dienų$ 0--

Kas yra zkApes Token (ZAT)

What is the project about? zkApes is a metaverse project built on zkSync Era, called Apeverse. Apeverse aims to bring people together from all around the world for entertainment, education, interaction, and expression. Apeverse is developing a whole metaverse ecosystem based on Apes NFTs (dNFTs), users can exchange your NFT(AMM), play games, make money in Apeverse. What makes your project unique? zkApes is the first metaverse project built on zkSync Era, which is developing a whole metaverse ecosystem, including 8 products: Apes NFT, dNFT, mutant NFT, NFT DEX(AMM), NFT browser, NFTFI, zkSync Name Service and game lobby. zkApes has the largest NFT community on zkSync Era, with 100,000 discord members and 140,000 twitter followers now. zkApes has launch the zkApes token($ZAT), with more than 200,000 onchain holders now. Ranked second in trading volume of NFT on Mint Square. History of your project. zkApes was launched on Sep. 1st, 2022, released Apeverse roadmap on Oct. 28th, 2022, deployed the first NFT contract on zkSync Era mainnet on Mar. 24th, 2023, launched the first NFT browser on Apr. 12th, 2023, launched the first NFT DEX on Apr. 28th, 2023. zkApes is conducting the biggest airdrop on zkSync for zkSync users. What’s next for your project? zkApes is launching dNFT and NFTFi, users can stake and lend NFTs (dNFTs) on NFTs DEXs, they can also stake zkApes token for $ZAT. zkApes is setting up cooperations with several game projects, they will be listed on Apeverse game lobby. In addition to new products, zkApes is updating NFTs traits, NFT DEX and NFT browser constantly. The future of Apeverse belongs to the DAO community, and the role of the zkApes token for enabling community-driven DAO governance. What can your token be used for? Stake, lend zkApes NFTs and earn $ZAT, stake $ZAT and earn $ZAT, buy dNFT by $ZAT, community governance by $ZAT.

zkApes Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos zkApes Token (ZAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų zkApes Token (ZAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes zkApes Token prognozes.

Peržiūrėkite zkApes Token kainos prognozę dabar!

zkApes Token (ZAT) Tokenomika

Supratimas apie zkApes Token (ZAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ZATišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie zkApes Token (ZAT)

Kiek zkApes Token(ZAT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ZAT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ZAT į USD kaina?
Dabartinė ZAT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra zkApes Token rinkos kapitalizacija?
ZAT rinkos kapitalizacija yra $ 103.03KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ZAT apyvartoje?
ZAT apyvartoje yra 47.18TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ZAT kaina?
ZAT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ZAT kaina?
ZAT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ZAT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ZAT yra --USD.
Ar ZAT kaina šiais metais kils?
ZAT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ZAT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
