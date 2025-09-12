Daugiau apie SOLFUNMEME

Zero Ontology System kaina (SOLFUNMEME)

Neįtraukta į sąrašą

1 SOLFUNMEME į USD – tiesioginė kaina:

$0.00023587
$0.00023587
-0.60%1D
Zero Ontology System (SOLFUNMEME) kainos grafikas realiu laiku
Zero Ontology System (SOLFUNMEME) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

-0.04%

-0.71%

+8.91%

+8.91%

Zero Ontology System (SOLFUNMEME) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SOLFUNMEME svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SOLFUNMEME kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SOLFUNMEME per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – -0.71%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Zero Ontology System (SOLFUNMEME) rinkos informacija

$ 222.31K
$ 222.31K

--
--

$ 234.75K
$ 234.75K

946.89M
946.89M

999,857,132.018622
999,857,132.018622

Dabartinė Zero Ontology System rinkos kapitalizacija yra $ 222.31K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SOLFUNMEME apyvartoje yra 946.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 999857132.018622. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 234.75K

Zero Ontology System (SOLFUNMEME) kainos istorija USD

Šiandienos Zero Ontology System kainos pokytis į USD: $ 0.
Zero Ontology System 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Zero Ontology System 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Zero Ontology System 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.71%
30 dienų$ 0-27.68%
60 dienų$ 0+103.34%
90 dienų$ 0--

Kas yra Zero Ontology System (SOLFUNMEME)

Solfunmeme was launched to help fund the Introspector LLC, which aims to be the first ZKML dao LLC in NJ. I am a one-man dev-sec-ops consulting company with financial and crypto experience. We are working on creating a dao to allow for holders of the token to sign transactions which are masked with zkp to guide the actions of the ai agents which are hosted on secure node operators which prove compliance via zkp and exposed zkml lattices for shared inference and use formal methods internally for proving compliance.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Zero Ontology System (SOLFUNMEME) išteklius

Zero Ontology System kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Zero Ontology System (SOLFUNMEME) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Zero Ontology System (SOLFUNMEME) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Zero Ontology System prognozes.

Peržiūrėkite Zero Ontology System kainos prognozę dabar!

SOLFUNMEME į vietos valiutas

Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Tokenomika

Supratimas apie Zero Ontology System (SOLFUNMEME) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SOLFUNMEMEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Zero Ontology System (SOLFUNMEME)

Kiek Zero Ontology System(SOLFUNMEME) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SOLFUNMEME kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SOLFUNMEME į USD kaina?
Dabartinė SOLFUNMEME kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Zero Ontology System rinkos kapitalizacija?
SOLFUNMEME rinkos kapitalizacija yra $ 222.31KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SOLFUNMEME apyvartoje?
SOLFUNMEME apyvartoje yra 946.89MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SOLFUNMEME kaina?
SOLFUNMEME pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SOLFUNMEME kaina?
SOLFUNMEME pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SOLFUNMEME prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SOLFUNMEME yra --USD.
Ar SOLFUNMEME kaina šiais metais kils?
SOLFUNMEME šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SOLFUNMEME kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.