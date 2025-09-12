Daugiau apie XGR

Xgrow kaina (XGR)

1 XGR į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.50%1D
Xgrow (XGR) kainos grafikas realiu laiku
Xgrow (XGR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.65%

+2.52%

+39.02%

+39.02%

Xgrow (XGR) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas XGR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XGR kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XGR per pastarąją valandą pasikeitė +1.65%, per 24 valandas – +2.52%, o per pastarąsias 7 dienas – +39.02%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Xgrow (XGR) rinkos informacija

$ 30.51K
$ 30.51K$ 30.51K

--
----

$ 37.58K
$ 37.58K$ 37.58K

754.65M
754.65M 754.65M

929,650,816.868801
929,650,816.868801 929,650,816.868801

Dabartinė Xgrow rinkos kapitalizacija yra $ 30.51K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XGR apyvartoje yra 754.65M vienetų, o bendras kiekis siekia 929650816.868801. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 37.58K

Xgrow (XGR) kainos istorija USD

Šiandienos Xgrow kainos pokytis į USD: $ 0.
Xgrow 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Xgrow 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Xgrow 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.52%
30 dienų$ 0-35.78%
60 dienų$ 0-0.96%
90 dienų$ 0--

Kas yra Xgrow (XGR)

Xgrow is a modular, AI-powered system designed to automate plant cultivation and manage environmental conditions. The project focuses on applications in horticulture, biological laboratories, terrariums, and the biotech industry. Xgrow enables users to create their own intelligent systems for climate and nutrient management without requiring programming knowledge. Thanks to integration with IoT and machine learning algorithms, the system is capable of making autonomous decisions, significantly reducing the need for human intervention

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Xgrow (XGR) išteklius

Oficiali svetainė

Xgrow kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Xgrow (XGR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Xgrow (XGR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Xgrow prognozes.

Peržiūrėkite Xgrow kainos prognozę dabar!

XGR į vietos valiutas

Xgrow (XGR) Tokenomika

Supratimas apie Xgrow (XGR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XGRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Xgrow (XGR)

Kiek Xgrow(XGR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XGR kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XGR į USD kaina?
Dabartinė XGR kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Xgrow rinkos kapitalizacija?
XGR rinkos kapitalizacija yra $ 30.51KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XGR apyvartoje?
XGR apyvartoje yra 754.65MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XGR kaina?
XGR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XGR kaina?
XGR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra XGR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XGR yra --USD.
Ar XGR kaina šiais metais kils?
XGR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XGR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
