Wrapped USDM kaina (WUSDM)

Neįtraukta į sąrašą

1 WUSDM į USD – tiesioginė kaina:

$1.082
-0.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Wrapped USDM (WUSDM) kainos grafikas realiu laiku
Wrapped USDM (WUSDM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.079
24 val. žemiausia
$ 1.084
24 val. aukščiausia

$ 1.079
$ 1.084
$ 1.52
$ 0.929612
--

-0.12%

+0.03%

+0.03%

Wrapped USDM (WUSDM) realiojo laiko kaina yra $1.082. Per pastarąsias 24 valandas WUSDM svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.079 iki aukščiausios $ 1.084 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WUSDM kaina yra $ 1.52, o žemiausia – $ 0.929612.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WUSDM per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.12%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Wrapped USDM (WUSDM) rinkos informacija

$ 1.22M
--
----

$ 1.22M
1.13M
1,127,998.932607217
Dabartinė Wrapped USDM rinkos kapitalizacija yra $ 1.22M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WUSDM apyvartoje yra 1.13M vienetų, o bendras kiekis siekia 1127998.932607217. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.22M

Wrapped USDM (WUSDM) kainos istorija USD

Šiandienos Wrapped USDM kainos pokytis į USD: $ -0.001335874422627.
Wrapped USDM 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001023572.
Wrapped USDM 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0086353338.
Wrapped USDM 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0034495905141057.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.001335874422627-0.12%
30 dienų$ +0.0001023572+0.01%
60 dienų$ +0.0086353338+0.80%
90 dienų$ -0.0034495905141057-0.31%

Kas yra Wrapped USDM (WUSDM)

Wrapped USDM is an ERC4626 vault token for USDM deposit. wUSDM is more easily used on DeFi than the rebasing token USDM.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Wrapped USDM (WUSDM) išteklius

Oficiali svetainė

Wrapped USDM kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Wrapped USDM (WUSDM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Wrapped USDM (WUSDM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Wrapped USDM prognozes.

Peržiūrėkite Wrapped USDM kainos prognozę dabar!

WUSDM į vietos valiutas

Wrapped USDM (WUSDM) Tokenomika

Supratimas apie Wrapped USDM (WUSDM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WUSDMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Wrapped USDM (WUSDM)

Kiek Wrapped USDM(WUSDM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WUSDM kaina USD valiuta yra 1.082USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WUSDM į USD kaina?
Dabartinė WUSDM kaina USD valiuta yra $ 1.082. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Wrapped USDM rinkos kapitalizacija?
WUSDM rinkos kapitalizacija yra $ 1.22MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WUSDM apyvartoje?
WUSDM apyvartoje yra 1.13MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WUSDM kaina?
WUSDM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.52USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WUSDM kaina?
WUSDM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.929612USD.
Kokia yra WUSDM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WUSDM yra --USD.
Ar WUSDM kaina šiais metais kils?
WUSDM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WUSDM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.