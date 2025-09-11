Daugiau apie AR

Arweave

Arweave kaina(AR)

1 AR į USD – tiesioginė kaina:

$7.157
$7.157$7.157
-0.23%1D
USD
Arweave (AR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:18:53(UTC+8)

Arweave (AR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 7.005
$ 7.005$ 7.005
24 val. žemiausia
$ 7.237
$ 7.237$ 7.237
24 val. aukščiausia

$ 7.005
$ 7.005$ 7.005

$ 7.237
$ 7.237$ 7.237

$ 90.94004420870436
$ 90.94004420870436$ 90.94004420870436

$ 0.485449842644
$ 0.485449842644$ 0.485449842644

+0.05%

-0.22%

+10.97%

+10.97%

Arweave (AR) realiojo laiko kaina yra $ 7.157. Per pastarąsias 24 valandas AR svyravo nuo žemiausios kainos $ 7.005 iki aukščiausios $ 7.237 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AR kaina yra $ 90.94004420870436, o žemiausia – $ 0.485449842644.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AR per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – -0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Arweave (AR) rinkos informacija

No.126

$ 469.87M
$ 469.87M$ 469.87M

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

$ 472.36M
$ 472.36M$ 472.36M

65.65M
65.65M 65.65M

66,000,000
66,000,000 66,000,000

65,652,466
65,652,466 65,652,466

99.47%

0.01%

2017-08-01 00:00:00

AR

Dabartinė Arweave rinkos kapitalizacija yra $ 469.87M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.19M. AR apyvartoje yra 65.65M vienetų, o bendras kiekis siekia 65652466. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 472.36M

Arweave (AR) kainos istorija USD

Stebėkite Arweave kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0165-0.22%
30 dienų$ -0.316-4.23%
60 dienų$ +0.91+14.56%
90 dienų$ +1.065+17.48%
Arweave kainos pokytis šiandien

Šiandien AR užfiksuotas $ -0.0165 (-0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Arweave 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.316 (-4.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Arweave 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AR rodiklis pasikeitė $ +0.91 (+14.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Arweave 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1.065 (+17.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Arweave (AR) pokyčius?

Peržiūrėkite Arweave kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Arweave (AR)

Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam. For more information of the project, please visit its official website below.

Arweave galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Arweave investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti ARstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Arweave mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Arweave, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Arweave kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Arweave (AR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Arweave (AR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Arweave prognozes.

Peržiūrėkite Arweave kainos prognozę dabar!

Arweave (AR) Tokenomika

Supratimas apie Arweave (AR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ARišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Arweave (AR)

Ieškote, kaip nusipirkti Arweave? Viskas paprasta ir patogu! Arweave lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

AR į vietos valiutas

Arweave išteklius

Išsamesnei Arweave analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Arweave svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Arweave

Kiek Arweave(AR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė AR kaina USD valiuta yra 7.157USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė AR į USD kaina?
Dabartinė AR kaina USD valiuta yra $ 7.157. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Arweave rinkos kapitalizacija?
AR rinkos kapitalizacija yra $ 469.87MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra AR apyvartoje?
AR apyvartoje yra 65.65MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) AR kaina?
AR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 90.94004420870436USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) AR kaina?
AR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.485449842644USD.
Kokia yra AR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis AR yra $ 2.19MUSD.
Ar AR kaina šiais metais kils?
AR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite AR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:18:53(UTC+8)

Arweave (AR) svarbiausios industrijos naujienos

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

