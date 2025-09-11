Arweave (AR) realiojo laiko kaina yra $ 7.157. Per pastarąsias 24 valandas AR svyravo nuo žemiausios kainos $ 7.005 iki aukščiausios $ 7.237 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia AR kaina yra $ 90.94004420870436, o žemiausia – $ 0.485449842644.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, AR per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – -0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Arweave (AR) rinkos informacija
No.126
$ 469.87M
$ 469.87M$ 469.87M
$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M
$ 472.36M
$ 472.36M$ 472.36M
65.65M
65.65M 65.65M
66,000,000
66,000,000 66,000,000
65,652,466
65,652,466 65,652,466
99.47%
0.01%
2017-08-01 00:00:00
AR
Dabartinė Arweave rinkos kapitalizacija yra $ 469.87M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.19M. AR apyvartoje yra 65.65M vienetų, o bendras kiekis siekia 65652466. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 472.36M
Arweave (AR) kainos istorija USD
Stebėkite Arweave kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0165
-0.22%
30 dienų
$ -0.316
-4.23%
60 dienų
$ +0.91
+14.56%
90 dienų
$ +1.065
+17.48%
Arweave kainos pokytis šiandien
Šiandien AR užfiksuotas $ -0.0165 (-0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Arweave 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.316 (-4.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Arweave 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, AR rodiklis pasikeitė $ +0.91 (+14.56% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Arweave 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +1.065 (+17.48%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Arweave (AR) pokyčius?
Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam.
For more information of the project, please visit its official website below.
Arweave galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Arweave investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti ARstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Arweave mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Arweave, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Arweave kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Arweave (AR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Arweave (AR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Arweave prognozes.
Supratimas apie Arweave (AR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ARišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Arweave (AR)
Ieškote, kaip nusipirkti Arweave? Viskas paprasta ir patogu! Arweave lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.