Synapse (SYN) realiojo laiko kaina yra $ 0.12787. Per pastarąsias 24 valandas SYN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.12488 iki aukščiausios $ 0.13492 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SYN kaina yra $ 5.014042221515074, o žemiausia – $ 0.08414639000492928.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SYN per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – -1.99%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Synapse (SYN) rinkos informacija
No.855
$ 23.66M
$ 954.97K
$ 31.97M
185.00M
250,000,000
199,768,485.70310998
73.99%
ETH
Dabartinė Synapse rinkos kapitalizacija yra $ 23.66M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 954.97K. SYN apyvartoje yra 185.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 199768485.70310998. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 31.97M
Synapse (SYN) kainos istorija USD
Stebėkite Synapse kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0025963
-1.99%
30 dienų
$ -0.00824
-6.06%
60 dienų
$ -0.00221
-1.70%
90 dienų
$ -0.01213
-8.67%
Synapse kainos pokytis šiandien
Šiandien SYN užfiksuotas $ -0.0025963 (-1.99%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Synapse 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00824 (-6.06%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Synapse 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SYN rodiklis pasikeitė $ -0.00221 (-1.70% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Synapse 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01213 (-8.67%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Synapse (SYN) pokyčius?
Synapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain
Synapse kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Synapse (SYN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Synapse (SYN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Synapse prognozes.
Supratimas apie Synapse (SYN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SYNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
