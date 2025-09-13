Wrapped USDM (WUSDM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Wrapped USDM kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek WUSDM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Wrapped USDM kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Wrapped USDM kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Wrapped USDM Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Wrapped USDM (WUSDM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped USDM galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.082 prekybos kainą 2025 m.

Wrapped USDM (WUSDM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Wrapped USDM galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.1361 prekybos kainą 2026 m.

Wrapped USDM (WUSDM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. WUSDM ateities kaina yra $ 1.1929 su 10.25% augimo norma.

Wrapped USDM (WUSDM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. WUSDM ateities kaina yra $ 1.2525 su 15.76% augimo norma.

Wrapped USDM (WUSDM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WUSDM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.3151, o augimo norma – 21.55%.

Wrapped USDM (WUSDM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, WUSDM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 1.3809, o augimo norma – 27.63%.

Wrapped USDM (WUSDM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Wrapped USDM kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 2.2494 prekybos kainą.

Wrapped USDM (WUSDM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Wrapped USDM kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 3.6640 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.082
    0.00%
  • 2026
    $ 1.1361
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1929
    10.25%
  • 2028
    $ 1.2525
    15.76%
  • 2029
    $ 1.3151
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3809
    27.63%
  • 2031
    $ 1.4499
    34.01%
  • 2032
    $ 1.5224
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 1.5986
    47.75%
  • 2034
    $ 1.6785
    55.13%
  • 2035
    $ 1.7624
    62.89%
  • 2036
    $ 1.8505
    71.03%
  • 2037
    $ 1.9431
    79.59%
  • 2038
    $ 2.0402
    88.56%
  • 2039
    $ 2.1422
    97.99%
  • 2040
    $ 2.2494
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Wrapped USDM kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 1.082
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 1.0821
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.0830
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 1.0864
    0.41%
Wrapped USDM (WUSDM) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma WUSDM kaina yra $1.082. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Wrapped USDM (WUSDM) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė WUSDM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.0821. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Wrapped USDM (WUSDM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė WUSDM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.0830. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Wrapped USDM (WUSDM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma WUSDM kaina yra $1.0864. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Wrapped USDM kainų statistika

--
----

--

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

1.13M
1.13M 1.13M

--
----

--

Naujausia WUSDM kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, WUSDM turi 1.13M apyvartą ir $ 1.22M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Wrapped USDM istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Wrapped USDM, dabartinė Wrapped USDM kaina yra 1.082USD. Apyvartinė Wrapped USDM (WUSDM) pasiūla yra 1.13M WUSDM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1,220,076.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dienos
    0.03%
    $ 0.000357
    $ 1.0968
    $ 1.0776
  • 30 dienų
    0.04%
    $ 0.000392
    $ 1.0968
    $ 1.0776
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Wrapped USDM kaina pasikeitė $0, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Wrapped USDM buvo prekiaujama aukščiausia $1.0968 ir žemiausia $1.0776. Kainos pokytis buvo 0.03%. Ši naujausia tendencija parodo WUSDM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Wrapped USDM įvyko 0.04%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.000392 vertę. Tai rodo, kad WUSDM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Wrapped USDM (WUSDM) kainų prognozės modulis?

Wrapped USDM Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas WUSDM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Wrapped USDM ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą WUSDM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Wrapped USDM kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja WUSDM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina WUSDM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Wrapped USDM potencialą.

Kodėl WUSDM kainų prognozė yra svarbi?

WUSDM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į WUSDM dabar?
Pagal jūsų prognozes, WUSDM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio WUSDM kainų prognozė?
Remiantis Wrapped USDM (WUSDM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama WUSDM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 WUSDM 2026 m.?
1 vieneto Wrapped USDM (WUSDM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WUSDM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama WUSDM kaina 2027 m.?
Wrapped USDM (WUSDM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 WUSDM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė WUSDM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped USDM (WUSDM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė WUSDM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Wrapped USDM (WUSDM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 WUSDM 2030 m.?
1 vieneto Wrapped USDM (WUSDM) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, WUSDM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia WUSDM kainų prognozė 2040 metams?
Wrapped USDM (WUSDM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 WUSDM kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.