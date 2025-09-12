Daugiau apie FPS

web3war kaina (FPS)

Neįtraukta į sąrašą

1 FPS į USD – tiesioginė kaina:

$0.01827474
$0.01827474$0.01827474
-3.00%1D
web3war (FPS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:31:42(UTC+8)

web3war (FPS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01801247
24 val. žemiausia
$ 0.01928239
24 val. aukščiausia

$ 0.01801247
$ 0.01928239
$ 0.482493
$ 0.01111406
-0.05%

-3.01%

+0.24%

+0.24%

web3war (FPS) realiojo laiko kaina yra $0.01827474. Per pastarąsias 24 valandas FPS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01801247 iki aukščiausios $ 0.01928239 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FPS kaina yra $ 0.482493, o žemiausia – $ 0.01111406.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FPS per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – -3.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

web3war (FPS) rinkos informacija

$ 732.86K
--
$ 2.74M
40.10M
150,000,000.0
Dabartinė web3war rinkos kapitalizacija yra $ 732.86K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FPS apyvartoje yra 40.10M vienetų, o bendras kiekis siekia 150000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.74M

web3war (FPS) kainos istorija USD

Šiandienos web3war kainos pokytis į USD: $ -0.00056749355699756.
web3war 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0009663901.
web3war 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0021579964.
web3war 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.003169648420478995.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00056749355699756-3.01%
30 dienų$ +0.0009663901+5.29%
60 dienų$ +0.0021579964+11.81%
90 dienų$ +0.003169648420478995+20.98%

Kas yra web3war (FPS)

Competitive first-person shooter crafted by Roll1ng Thund3rz and powered by Zilliqa.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

web3war (FPS) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

web3war kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos web3war (FPS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų web3war (FPS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes web3war prognozes.

Peržiūrėkite web3war kainos prognozę dabar!

FPS į vietos valiutas

web3war (FPS) Tokenomika

Supratimas apie web3war (FPS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FPSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie web3war (FPS)

Kiek web3war(FPS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FPS kaina USD valiuta yra 0.01827474USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FPS į USD kaina?
Dabartinė FPS kaina USD valiuta yra $ 0.01827474. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra web3war rinkos kapitalizacija?
FPS rinkos kapitalizacija yra $ 732.86KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FPS apyvartoje?
FPS apyvartoje yra 40.10MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FPS kaina?
FPS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.482493USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FPS kaina?
FPS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01111406USD.
Kokia yra FPS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FPS yra --USD.
Ar FPS kaina šiais metais kils?
FPS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FPS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
web3war (FPS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.