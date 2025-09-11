Daugiau apie WTN

WTN Kainos informacija

WTN Oficiali svetainė

WTN Tokenomika

WTN Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

WaterNeuron logotipas

WaterNeuron kaina (WTN)

Neįtraukta į sąrašą

1 WTN į USD – tiesioginė kaina:

$0.110319
$0.110319$0.110319
-6.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
WaterNeuron (WTN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:47:17(UTC+8)

WaterNeuron (WTN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.109063
$ 0.109063$ 0.109063
24 val. žemiausia
$ 0.11887
$ 0.11887$ 0.11887
24 val. aukščiausia

$ 0.109063
$ 0.109063$ 0.109063

$ 0.11887
$ 0.11887$ 0.11887

$ 0.956263
$ 0.956263$ 0.956263

$ 0.054954
$ 0.054954$ 0.054954

+0.91%

-6.77%

-10.58%

-10.58%

WaterNeuron (WTN) realiojo laiko kaina yra $0.110821. Per pastarąsias 24 valandas WTN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.109063 iki aukščiausios $ 0.11887 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WTN kaina yra $ 0.956263, o žemiausia – $ 0.054954.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WTN per pastarąją valandą pasikeitė +0.91%, per 24 valandas – -6.77%, o per pastarąsias 7 dienas – -10.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

WaterNeuron (WTN) rinkos informacija

$ 12.97M
$ 12.97M$ 12.97M

--
----

$ 12.97M
$ 12.97M$ 12.97M

117.00M
117.00M 117.00M

117,004,023.830998
117,004,023.830998 117,004,023.830998

Dabartinė WaterNeuron rinkos kapitalizacija yra $ 12.97M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WTN apyvartoje yra 117.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 117004023.830998. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.97M

WaterNeuron (WTN) kainos istorija USD

Šiandienos WaterNeuron kainos pokytis į USD: $ -0.00804806048451.
WaterNeuron 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0345685164.
WaterNeuron 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0438443671.
WaterNeuron 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.07744576276448.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00804806048451-6.77%
30 dienų$ -0.0345685164-31.19%
60 dienų$ -0.0438443671-39.56%
90 dienų$ -0.07744576276448-41.13%

Kas yra WaterNeuron (WTN)

WaterNeuron is a liquid staking protocol designed for the Internet Computer (ICP) network. It allows users to stake their ICP tokens in a capital-efficient manner by issuing nICP tokens They represent the staked ICP and can be used within the DeFi ecosystem on the Internet Computer. This enables users to benefit from both the staking rewards of ICP and the yields from DeFi applications without locking up their tokens.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

WaterNeuron (WTN) išteklius

Oficiali svetainė

WaterNeuron kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos WaterNeuron (WTN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų WaterNeuron (WTN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes WaterNeuron prognozes.

Peržiūrėkite WaterNeuron kainos prognozę dabar!

WTN į vietos valiutas

WaterNeuron (WTN) Tokenomika

Supratimas apie WaterNeuron (WTN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WTNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie WaterNeuron (WTN)

Kiek WaterNeuron(WTN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WTN kaina USD valiuta yra 0.110821USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WTN į USD kaina?
Dabartinė WTN kaina USD valiuta yra $ 0.110821. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra WaterNeuron rinkos kapitalizacija?
WTN rinkos kapitalizacija yra $ 12.97MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WTN apyvartoje?
WTN apyvartoje yra 117.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WTN kaina?
WTN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.956263USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WTN kaina?
WTN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.054954USD.
Kokia yra WTN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WTN yra --USD.
Ar WTN kaina šiais metais kils?
WTN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WTN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:47:17(UTC+8)

WaterNeuron (WTN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.