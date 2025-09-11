Daugiau apie ETH0

Usual ETH (ETH0)

Usual ETH kaina (ETH0)

Neįtraukta į sąrašą

1 ETH0 į USD:

$4,423.03
$4,423.03
+2.00%1D
mexc
USD
Usual ETH (ETH0) kainos grafikas realiu laiku
Usual ETH (ETH0) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 4,291.7
$ 4,291.7
24 val. žemiausia
$ 4,452.53
$ 4,452.53
24 val. aukščiausia

$ 4,291.7
$ 4,291.7

$ 4,452.53
$ 4,452.53

$ 4,937.82
$ 4,937.82

$ 2,133.68
$ 2,133.68

+0.37%

+2.08%

+0.33%

+0.33%

Usual ETH (ETH0) realiojo laiko kaina yra $4,423.03. Per pastarąsias 24 valandas ETH0 svyravo nuo žemiausios kainos $ 4,291.7 iki aukščiausios $ 4,452.53 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ETH0 kaina yra $ 4,937.82, o žemiausia – $ 2,133.68.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ETH0 per pastarąją valandą pasikeitė +0.37%, per 24 valandas – +2.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Usual ETH (ETH0) rinkos informacija

$ 67.63M
$ 67.63M

--
----

$ 67.63M
$ 67.63M

15.29K
15.29K

15,290.07391051926
15,290.07391051926

Dabartinė Usual ETH rinkos kapitalizacija yra $ 67.63M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ETH0 apyvartoje yra 15.29K vienetų, o bendras kiekis siekia 15290.07391051926. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 67.63M

Usual ETH (ETH0) kainos istorija USD

Šiandienos Usual ETH kainos pokytis į USD: $ +90.31.
Usual ETH 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +62.9742165340.
Usual ETH 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +2,120.9769028090.
Usual ETH 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +1,883.704885531829.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +90.31+2.08%
30 dienų$ +62.9742165340+1.42%
60 dienų$ +2,120.9769028090+47.95%
90 dienų$ +1,883.704885531829+74.18%

Kas yra Usual ETH (ETH0)

ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking. Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield. For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle.

Usual ETH (ETH0) išteklius

Usual ETH kainos prognozė (USD)

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Usual ETH (ETH0)

Kiek Usual ETH(ETH0) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ETH0 kaina USD valiuta yra 4,423.03USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ETH0 į USD kaina?
Dabartinė ETH0 kaina USD valiuta yra $ 4,423.03. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Usual ETH rinkos kapitalizacija?
ETH0 rinkos kapitalizacija yra $ 67.63MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ETH0 apyvartoje?
ETH0 apyvartoje yra 15.29KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ETH0 kaina?
ETH0 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4,937.82USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ETH0 kaina?
ETH0 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 2,133.68USD.
Kokia yra ETH0 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ETH0 yra --USD.
Ar ETH0 kaina šiais metais kils?
ETH0 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ETH0 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Usual ETH (ETH0) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

