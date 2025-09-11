Daugiau apie UNQ

Unique Network kaina (UNQ)

1 UNQ į USD – tiesioginė kaina:

$0.0051534
$0.0051534$0.0051534
+7.50%1D
Unique Network (UNQ) kainos grafikas realiu laiku
Unique Network (UNQ) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.43%

+7.53%

-13.81%

-13.81%

Unique Network (UNQ) realiojo laiko kaina yra $0.0051534. Per pastarąsias 24 valandas UNQ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00479266 iki aukščiausios $ 0.00545148 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UNQ kaina yra $ 0.01608143, o žemiausia – $ 0.00152318.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UNQ per pastarąją valandą pasikeitė -0.43%, per 24 valandas – +7.53%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Unique Network (UNQ) rinkos informacija

Dabartinė Unique Network rinkos kapitalizacija yra $ 1.00M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. UNQ apyvartoje yra 194.09M vienetų, o bendras kiekis siekia 1041977890.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 5.37M

Unique Network (UNQ) kainos istorija USD

Šiandienos Unique Network kainos pokytis į USD: $ +0.00036069.
Unique Network 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0026025643.
Unique Network 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0028565615.
Unique Network 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00036069+7.53%
30 dienų$ -0.0026025643-50.50%
60 dienų$ -0.0028565615-55.43%
90 dienų$ 0--

Kas yra Unique Network (UNQ)

Unique Network is a scalable blockchain for marketplaces, games and dApps with advanced features, built for Polkadot and Kusama

Unique Network (UNQ) išteklius

Unique Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Unique Network (UNQ) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Unique Network (UNQ) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Unique Network prognozes.

Peržiūrėkite Unique Network kainos prognozę dabar!

UNQ į vietos valiutas

Unique Network (UNQ) Tokenomika

Supratimas apie Unique Network (UNQ) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UNQišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Unique Network (UNQ)

Kiek Unique Network(UNQ) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UNQ kaina USD valiuta yra 0.0051534USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UNQ į USD kaina?
Dabartinė UNQ kaina USD valiuta yra $ 0.0051534. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Unique Network rinkos kapitalizacija?
UNQ rinkos kapitalizacija yra $ 1.00MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UNQ apyvartoje?
UNQ apyvartoje yra 194.09MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UNQ kaina?
UNQ pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01608143USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UNQ kaina?
UNQ pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00152318USD.
Kokia yra UNQ prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UNQ yra --USD.
Ar UNQ kaina šiais metais kils?
UNQ šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UNQ kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Unique Network (UNQ) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.