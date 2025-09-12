Unique Network (UNQ) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Unique Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek UNQ augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Unique Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Unique Network kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Unique Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Unique Network (UNQ) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Unique Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005043 prekybos kainą 2025 m.

Unique Network (UNQ) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Unique Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.005295 prekybos kainą 2026 m.

Unique Network (UNQ) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. UNQ ateities kaina yra $ 0.005560 su 10.25% augimo norma.

Unique Network (UNQ) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. UNQ ateities kaina yra $ 0.005838 su 15.76% augimo norma.

Unique Network (UNQ) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, UNQ 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.006130, o augimo norma – 21.55%.

Unique Network (UNQ) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, UNQ 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.006436, o augimo norma – 27.63%.

Unique Network (UNQ) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Unique Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.010484 prekybos kainą.

Unique Network (UNQ) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Unique Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.017078 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.005043
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005295
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005560
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005838
    15.76%
  • 2029
    $ 0.006130
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006436
    27.63%
  • 2031
    $ 0.006758
    34.01%
  • 2032
    $ 0.007096
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.007451
    47.75%
  • 2034
    $ 0.007823
    55.13%
  • 2035
    $ 0.008215
    62.89%
  • 2036
    $ 0.008625
    71.03%
  • 2037
    $ 0.009057
    79.59%
  • 2038
    $ 0.009509
    88.56%
  • 2039
    $ 0.009985
    97.99%
  • 2040
    $ 0.010484
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Unique Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.005043
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.005044
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.005048
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.005064
    0.41%
Unique Network (UNQ) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma UNQ kaina yra $0.005043. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Unique Network (UNQ) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė UNQ, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.005044. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Unique Network (UNQ) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė UNQ, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.005048. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Unique Network (UNQ) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma UNQ kaina yra $0.005064. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Unique Network kainų statistika

--
----

--

$ 978.37K
$ 978.37K$ 978.37K

193.99M
193.99M 193.99M

--
----

--

Naujausia UNQ kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, UNQ turi 193.99M apyvartą ir $ 978.37K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Unique Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Unique Network, dabartinė Unique Network kaina yra 0.005043USD. Apyvartinė Unique Network (UNQ) pasiūla yra 193.99M UNQ, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $978,374.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -2.72%
    $ -0.000141
    $ 0.005289
    $ 0.005029
  • 7 dienos
    -15.73%
    $ -0.000793
    $ 0.008998
    $ 0.004680
  • 30 dienų
    -43.66%
    $ -0.002201
    $ 0.008998
    $ 0.004680
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Unique Network kaina pasikeitė $-0.000141, atspindinti -2.72% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Unique Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.008998 ir žemiausia $0.004680. Kainos pokytis buvo -15.73%. Ši naujausia tendencija parodo UNQ potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Unique Network įvyko -43.66%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.002201 vertę. Tai rodo, kad UNQ artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Unique Network (UNQ) kainų prognozės modulis?

Unique Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas UNQ kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Unique Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą UNQ būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Unique Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja UNQ ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina UNQ pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Unique Network potencialą.

Kodėl UNQ kainų prognozė yra svarbi?

UNQ kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į UNQ dabar?
Pagal jūsų prognozes, UNQ pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio UNQ kainų prognozė?
Remiantis Unique Network (UNQ) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama UNQ kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 UNQ 2026 m.?
1 vieneto Unique Network (UNQ) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, UNQ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama UNQ kaina 2027 m.?
Unique Network (UNQ) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 UNQ kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė UNQ kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Unique Network (UNQ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė UNQ kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Unique Network (UNQ) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 UNQ 2030 m.?
1 vieneto Unique Network (UNQ) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, UNQ padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia UNQ kainų prognozė 2040 metams?
Unique Network (UNQ) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 UNQ kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.