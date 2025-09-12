Daugiau apie UNN

UNION Protocol Governance kaina (UNN)

1 UNN į USD – tiesioginė kaina:

$0,00020815
$0,00020815$0,00020815
-2,60%1D
UNION Protocol Governance (UNN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:18:53(UTC+8)

UNION Protocol Governance (UNN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,124261
$ 0,124261$ 0,124261

$ 0
$ 0$ 0

+0,04%

-2,65%

+6,99%

+6,99%

UNION Protocol Governance (UNN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas UNN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia UNN kaina yra $ 0,124261, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, UNN per pastarąją valandą pasikeitė +0,04%, per 24 valandas – -2,65%, o per pastarąsias 7 dienas – +6,99%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

UNION Protocol Governance (UNN) rinkos informacija

$ 128,02K
$ 128,02K$ 128,02K

--
----

$ 208,14K
$ 208,14K$ 208,14K

615,06M
615,06M 615,06M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Dabartinė UNION Protocol Governance rinkos kapitalizacija yra $ 128,02K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. UNN apyvartoje yra 615,06M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 208,14K

UNION Protocol Governance (UNN) kainos istorija USD

Šiandienos UNION Protocol Governance kainos pokytis į USD: $ 0.
UNION Protocol Governance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
UNION Protocol Governance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
UNION Protocol Governance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-2,65%
30 dienų$ 0+0,09%
60 dienų$ 0+44,98%
90 dienų$ 0--

Kas yra UNION Protocol Governance (UNN)

UNION is a technology platform that combines bundled protection and a liquid secondary market with a multi-token model. DeFi participants manage their multi-layer risks across smart contracts and protocols in one scalable system. UNION decreases the barriers to entry for retail users and lays the foundation for institutional investors.

UNION Protocol Governance (UNN) išteklius

Oficiali svetainė

UNION Protocol Governance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos UNION Protocol Governance (UNN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų UNION Protocol Governance (UNN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes UNION Protocol Governance prognozes.

Peržiūrėkite UNION Protocol Governance kainos prognozę dabar!

UNN į vietos valiutas

UNION Protocol Governance (UNN) Tokenomika

Supratimas apie UNION Protocol Governance (UNN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie UNNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie UNION Protocol Governance (UNN)

Kiek UNION Protocol Governance(UNN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė UNN kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė UNN į USD kaina?
Dabartinė UNN kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra UNION Protocol Governance rinkos kapitalizacija?
UNN rinkos kapitalizacija yra $ 128,02KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra UNN apyvartoje?
UNN apyvartoje yra 615,06MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) UNN kaina?
UNN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0,124261USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) UNN kaina?
UNN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra UNN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis UNN yra --USD.
Ar UNN kaina šiais metais kils?
UNN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite UNN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
UNION Protocol Governance (UNN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

