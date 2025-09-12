Daugiau apie $UNFK

$UNFK Kainos informacija

$UNFK Oficiali svetainė

$UNFK Tokenomika

$UNFK Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

UNFK logotipas

UNFK kaina ($UNFK)

Neįtraukta į sąrašą

1 $UNFK į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+7.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
UNFK ($UNFK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:13:27(UTC+8)

UNFK ($UNFK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.63%

+7.52%

+6.13%

+6.13%

UNFK ($UNFK) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $UNFK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $UNFK kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $UNFK per pastarąją valandą pasikeitė -0.63%, per 24 valandas – +7.52%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

UNFK ($UNFK) rinkos informacija

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

--
----

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

90.00T
90.00T 90.00T

89,999,392,366,960.6
89,999,392,366,960.6 89,999,392,366,960.6

Dabartinė UNFK rinkos kapitalizacija yra $ 1.86M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $UNFK apyvartoje yra 90.00T vienetų, o bendras kiekis siekia 89999392366960.6. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.86M

UNFK ($UNFK) kainos istorija USD

Šiandienos UNFK kainos pokytis į USD: $ 0.
UNFK 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
UNFK 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
UNFK 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+7.52%
30 dienų$ 0+16.92%
60 dienų$ 0+22.02%
90 dienų$ 0--

Kas yra UNFK ($UNFK)

UNFK is a Solana-based memecoin project designed as a decentralized community focused on creatively challenging institutional corruption through satire, pranks, and viral content. The project operates as a platform where crypto enthusiasts gather to use humor and digital activism to highlight issues within corporations and financial systems. UNFK engages users by empowering them to become "agents" in executing pranks, sharing content, and participating in missions, making it a socially-driven alternative in the crypto space.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

UNFK ($UNFK) išteklius

Oficiali svetainė

UNFK kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos UNFK ($UNFK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų UNFK ($UNFK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes UNFK prognozes.

Peržiūrėkite UNFK kainos prognozę dabar!

$UNFK į vietos valiutas

UNFK ($UNFK) Tokenomika

Supratimas apie UNFK ($UNFK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $UNFKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie UNFK ($UNFK)

Kiek UNFK($UNFK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $UNFK kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $UNFK į USD kaina?
Dabartinė $UNFK kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra UNFK rinkos kapitalizacija?
$UNFK rinkos kapitalizacija yra $ 1.86MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $UNFK apyvartoje?
$UNFK apyvartoje yra 90.00TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $UNFK kaina?
$UNFK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $UNFK kaina?
$UNFK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $UNFK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $UNFK yra --USD.
Ar $UNFK kaina šiais metais kils?
$UNFK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $UNFK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:13:27(UTC+8)

UNFK ($UNFK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.