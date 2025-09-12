Traxx kaina (TRAXX)
+4.56%
-3.95%
-20.72%
-20.72%
Traxx (TRAXX) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TRAXX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRAXX kaina yra $ 3.32, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRAXX per pastarąją valandą pasikeitė +4.56%, per 24 valandas – -3.95%, o per pastarąsias 7 dienas – -20.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Traxx rinkos kapitalizacija yra $ 139.62K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TRAXX apyvartoje yra 243.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 350000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 200.30K
Šiandienos Traxx kainos pokytis į USD: $ 0.
Traxx 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Traxx 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Traxx 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-3.95%
|30 dienų
|$ 0
|-44.10%
|60 dienų
|$ 0
|-25.42%
|90 dienų
|$ 0
|--
The Token||Traxx Marketplace is an on-chain facility built by musicians for the music community which will enable users and musicians to Create, Curate and Collect the hottest tracks. #OwnYourSound. The marketplace - Takes a 360 degree approach to all aspects of music innovation. Creates a new rewards structure for music Creators. Provides independent distribution and control over commercialisation. The Token||Traxx ‘algo’ (in development) will allow Curators to trade and gain rewards from their ability to curate a brilliant Traxx||List or Traxx||Mixx. Radically simplifies and makes data collection dependable and effective. Token||Traxx is entirely focused on music, utilizing a familiar music discovery platform to allow anyone to trade its value and stake for returns. Transactions on the TOKEN TRAXX platform will be performed using the network token (TOKEN TRAXX TOKEN). It is expected that this will be available via both DEX (Distributed Exchanges) and CEX (Centralised Exchange’s) which will provide liquidity and off and on-ramp services to fiat.
