The Token||Traxx Marketplace is an on-chain facility built by musicians for the music community which will enable users and musicians to Create, Curate and Collect the hottest tracks. #OwnYourSound. The marketplace - Takes a 360 degree approach to all aspects of music innovation. Creates a new rewards structure for music Creators. Provides independent distribution and control over commercialisation. The Token||Traxx ‘algo’ (in development) will allow Curators to trade and gain rewards from their ability to curate a brilliant Traxx||List or Traxx||Mixx. Radically simplifies and makes data collection dependable and effective. Token||Traxx is entirely focused on music, utilizing a familiar music discovery platform to allow anyone to trade its value and stake for returns. Transactions on the TOKEN TRAXX platform will be performed using the network token (TOKEN TRAXX TOKEN). It is expected that this will be available via both DEX (Distributed Exchanges) and CEX (Centralised Exchange’s) which will provide liquidity and off and on-ramp services to fiat.
Traxx (TRAXX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Traxx (TRAXX) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TRAXX tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek TRAXX tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate TRAXX tokenomiką, galite peržiūrėti TRAXX tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.