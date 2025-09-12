TiFi kaina (TIFI)
+0.17%
+0.31%
+5.35%
+5.35%
TiFi (TIFI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TIFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TIFI kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TIFI per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – +0.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė TiFi rinkos kapitalizacija yra $ 161.90K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TIFI apyvartoje yra 47.85T vienetų, o bendras kiekis siekia 721853704906054.5. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.44M
Šiandienos TiFi kainos pokytis į USD: $ 0.
TiFi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
TiFi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
TiFi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.31%
|30 dienų
|$ 0
|+10.10%
|60 dienų
|$ 0
|+27.84%
|90 dienų
|$ 0
|--
The token is running on Binance Smart Chain (BSC) and provides several attractive features that encourage people to invest and trade with the token itself. Token-back reward is the most innovative feature of TiFi token. It stimulates token holders to use TiFi token purchase merchandise by providing ""token reward"" back to consumers, which functions similar to cash reward credit cards. TIFI also offers reflection reward redistributed to every holder. These reward distributions just requires TIFI holders to hold. TiFi token is an anti-inflation cryptocurrency. The decentralized smart contract of TiFi token burns tokens automatically by subtracting a tiny portion from total supply whenever a transaction happens.
