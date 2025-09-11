Daugiau apie THT

THT Kainos informacija

THT Baltoji knyga

THT Oficiali svetainė

THT Tokenomika

THT Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Thought logotipas

Thought kaina (THT)

Neįtraukta į sąrašą

1 THT į USD – tiesioginė kaina:

$0.03699906
$0.03699906$0.03699906
+15.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Thought (THT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:42:56(UTC+8)

Thought (THT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.03200154
$ 0.03200154$ 0.03200154
24 val. žemiausia
$ 0.03700435
$ 0.03700435$ 0.03700435
24 val. aukščiausia

$ 0.03200154
$ 0.03200154$ 0.03200154

$ 0.03700435
$ 0.03700435$ 0.03700435

$ 0.1552
$ 0.1552$ 0.1552

$ 0
$ 0$ 0

+4.01%

+15.56%

+19.33%

+19.33%

Thought (THT) realiojo laiko kaina yra $0.03699906. Per pastarąsias 24 valandas THT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03200154 iki aukščiausios $ 0.03700435 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia THT kaina yra $ 0.1552, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, THT per pastarąją valandą pasikeitė +4.01%, per 24 valandas – +15.56%, o per pastarąsias 7 dienas – +19.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Thought (THT) rinkos informacija

$ 19.98M
$ 19.98M$ 19.98M

--
----

$ 58.27M
$ 58.27M$ 58.27M

540.09M
540.09M 540.09M

1,574,792,658.0
1,574,792,658.0 1,574,792,658.0

Dabartinė Thought rinkos kapitalizacija yra $ 19.98M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. THT apyvartoje yra 540.09M vienetų, o bendras kiekis siekia 1574792658.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 58.27M

Thought (THT) kainos istorija USD

Šiandienos Thought kainos pokytis į USD: $ +0.00498323.
Thought 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0090522973.
Thought 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0078908746.
Thought 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.015068408247577547.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00498323+15.56%
30 dienų$ -0.0090522973-24.46%
60 dienų$ -0.0078908746-21.32%
90 dienų$ +0.015068408247577547+68.71%

Kas yra Thought (THT)

Thought is changing the way the world creates, processes, regurgitates, interprets and even discards information through a combination of data analytics and artificial intelligence. The system has been developed to work with the Nuance application as well as hybrid data systems. The platform has also been programmed to fuse in and work and interact with the Thought Fabric system.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Thought (THT) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Thought kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Thought (THT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Thought (THT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Thought prognozes.

Peržiūrėkite Thought kainos prognozę dabar!

THT į vietos valiutas

Thought (THT) Tokenomika

Supratimas apie Thought (THT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie THTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Thought (THT)

Kiek Thought(THT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė THT kaina USD valiuta yra 0.03699906USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė THT į USD kaina?
Dabartinė THT kaina USD valiuta yra $ 0.03699906. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Thought rinkos kapitalizacija?
THT rinkos kapitalizacija yra $ 19.98MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra THT apyvartoje?
THT apyvartoje yra 540.09MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) THT kaina?
THT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.1552USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) THT kaina?
THT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra THT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis THT yra --USD.
Ar THT kaina šiais metais kils?
THT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite THT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:42:56(UTC+8)

Thought (THT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.