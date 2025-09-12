Daugiau apie TLS

Telestai kaina (TLS)

Telestai kaina (TLS)

Neįtraukta į sąrašą

1 TLS į USD – tiesioginė kaina:

$0.00033005
$0.00033005$0.00033005
+3.10%1D
mexc
USD
Telestai (TLS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:42:26(UTC+8)

Telestai (TLS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00031996
$ 0.00031996$ 0.00031996
24 val. žemiausia
$ 0.00033011
$ 0.00033011$ 0.00033011
24 val. aukščiausia

$ 0.00031996
$ 0.00031996$ 0.00031996

$ 0.00033011
$ 0.00033011$ 0.00033011

$ 0.00098873
$ 0.00098873$ 0.00098873

$ 0.00020016
$ 0.00020016$ 0.00020016

-0.00%

+3.14%

-28.26%

-28.26%

Telestai (TLS) realiojo laiko kaina yra $0.00033005. Per pastarąsias 24 valandas TLS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00031996 iki aukščiausios $ 0.00033011 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TLS kaina yra $ 0.00098873, o žemiausia – $ 0.00020016.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TLS per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – +3.14%, o per pastarąsias 7 dienas – -28.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Telestai (TLS) rinkos informacija

$ 89.37K
$ 89.37K$ 89.37K

--
----

$ 649.97K
$ 649.97K$ 649.97K

270.75M
270.75M 270.75M

1,969,194,240.0
1,969,194,240.0 1,969,194,240.0

Dabartinė Telestai rinkos kapitalizacija yra $ 89.37K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TLS apyvartoje yra 270.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 1969194240.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 649.97K

Telestai (TLS) kainos istorija USD

Šiandienos Telestai kainos pokytis į USD: $ 0.
Telestai 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001674972.
Telestai 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001687059.
Telestai 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004046048259641624.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.14%
30 dienų$ -0.0001674972-50.74%
60 dienų$ -0.0001687059-51.11%
90 dienų$ -0.0004046048259641624-55.07%

Kas yra Telestai (TLS)

Telestai is a gateway to a thriving open-source ecosystem designed to bring decentralized applications into the hands of everyday users. Built by passionate blockchain developers, Telestai is committed to providing real-world tools that can power the future of decentralized technology whilst resisting censorship from centralised authorities. Our blockchain employs a low-power mining algorithm known as Meraki, enabling efficient mining without sacrificing decentralization. Our mission is simple: to empower developers and inspire innovation by creating a platform where cutting-edge decentralized applications can thrive. Telestai is the path forward for those who believe in the power of open-source development, where ideas are owned by the community that builds them. Together, we can create powerful, open-source software that pushes the boundaries of what decentralized technology can achieve.

Telestai (TLS) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Telestai kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Telestai (TLS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Telestai (TLS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Telestai prognozes.

Peržiūrėkite Telestai kainos prognozę dabar!

TLS į vietos valiutas

Telestai (TLS) Tokenomika

Supratimas apie Telestai (TLS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TLSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Telestai (TLS)

Kiek Telestai(TLS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TLS kaina USD valiuta yra 0.00033005USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TLS į USD kaina?
Dabartinė TLS kaina USD valiuta yra $ 0.00033005. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Telestai rinkos kapitalizacija?
TLS rinkos kapitalizacija yra $ 89.37KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TLS apyvartoje?
TLS apyvartoje yra 270.75MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TLS kaina?
TLS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00098873USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TLS kaina?
TLS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00020016USD.
Kokia yra TLS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TLS yra --USD.
Ar TLS kaina šiais metais kils?
TLS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TLS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:42:26(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.