Strong logotipas

Strong kaina (STRONG)

Neįtraukta į sąrašą

1 STRONG į USD – tiesioginė kaina:

$1.73
$1.73$1.73
+1.30%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
Strong (STRONG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:23:36(UTC+8)

Strong (STRONG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.69
24 val. žemiausia
$ 1.75
24 val. aukščiausia

$ 1.69
$ 1.75
$ 1,217.44
$ 0.056894
-0.37%

+1.37%

+2.35%

+2.35%

Strong (STRONG) realiojo laiko kaina yra $1.73. Per pastarąsias 24 valandas STRONG svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.69 iki aukščiausios $ 1.75 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STRONG kaina yra $ 1,217.44, o žemiausia – $ 0.056894.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STRONG per pastarąją valandą pasikeitė -0.37%, per 24 valandas – +1.37%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Strong (STRONG) rinkos informacija

$ 692.73K
--
$ 916.35K
399.82K
528,886.0991521602
Dabartinė Strong rinkos kapitalizacija yra $ 692.73K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. STRONG apyvartoje yra 399.82K vienetų, o bendras kiekis siekia 528886.0991521602. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 916.35K

Strong (STRONG) kainos istorija USD

Šiandienos Strong kainos pokytis į USD: $ +0.02335885.
Strong 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0737618370.
Strong 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.3411596330.
Strong 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.4519275497508655.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.02335885+1.37%
30 dienų$ -0.0737618370-4.26%
60 dienų$ +0.3411596330+19.72%
90 dienų$ +0.4519275497508655+35.36%

Kas yra Strong (STRONG)

Governance Token for StrongBlock DeFi platform.

Governance Token for StrongBlock DeFi platform.

Strong (STRONG) išteklius

Oficiali svetainė

Strong kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Strong (STRONG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Strong (STRONG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Strong prognozes.

Peržiūrėkite Strong kainos prognozę dabar!

Strong (STRONG) Tokenomika

Supratimas apie Strong (STRONG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STRONGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Strong (STRONG)

Kiek Strong(STRONG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STRONG kaina USD valiuta yra 1.73USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STRONG į USD kaina?
Dabartinė STRONG kaina USD valiuta yra $ 1.73. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Strong rinkos kapitalizacija?
STRONG rinkos kapitalizacija yra $ 692.73KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STRONG apyvartoje?
STRONG apyvartoje yra 399.82KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STRONG kaina?
STRONG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1,217.44USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STRONG kaina?
STRONG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.056894USD.
Kokia yra STRONG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STRONG yra --USD.
Ar STRONG kaina šiais metais kils?
STRONG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STRONG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:23:36(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.