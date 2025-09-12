staring robot kaina (SONNY)
staring robot (SONNY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SONNY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SONNY kaina yra $ 0.00444034, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SONNY per pastarąją valandą pasikeitė -0.17%, per 24 valandas – -0.65%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė staring robot rinkos kapitalizacija yra $ 93.81K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SONNY apyvartoje yra 999.24M vienetų, o bendras kiekis siekia 999239672.959049. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 93.81K
Šiandienos staring robot kainos pokytis į USD: $ 0.
staring robot 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
staring robot 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
staring robot 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.65%
|30 dienų
|$ 0
|-39.71%
|60 dienų
|$ 0
|+65.98%
|90 dienų
|$ 0
|--
Sonny is the friendly face of Web3 on the fast, scalable Solana blockchain, designed for those who believe in a future where humans and technology can thrive together. Whether you're a die-hard sci-fi fan, a crypto enthusiast, or someone who simply loves a great community, Sonny offers something unique: 🌌 Join the Story: With Sonny, you’re not just buying a coin; you're part of a narrative that combines AI, community spirit, and blockchain innovation. 🚀 Fast and Scalable: Built on Solana, Sonny transactions are lightning-fast and low-cost, making it easy to join, trade, and interact without the hassle. 🤖 Sci-Fi Nostalgia Meets Crypto Fun: Sonny brings together fans of futuristic tech and internet culture for a thrilling ride. With each buy, you’re joining a legion of supporters who see a fun future with technology at its core. 💬 Community-Driven: Sonny’s community is a blend of meme lovers, movie buffs, and tech optimists. Together, we’re creating a welcoming space where people can connect, laugh, and share. So if you're ready for a memecoin that’s more than just a trend, dive into Sonny and be part of something exciting, unpredictable, and undeniably unique. After all, in a world of rigid code, Sonny reminds us that a little rebellion—and a lot of fun—can go a long way.
Supratimas apie staring robot (SONNY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SONNYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
