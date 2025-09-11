Daugiau apie MATICX

MATICX Kainos informacija

MATICX Oficiali svetainė

MATICX Tokenomika

MATICX Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Stader MaticX logotipas

Stader MaticX kaina (MATICX)

Neįtraukta į sąrašą

1 MATICX į USD – tiesioginė kaina:

$0.316182
$0.316182$0.316182
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Stader MaticX (MATICX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:37:08(UTC+8)

Stader MaticX (MATICX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.312102
$ 0.312102$ 0.312102
24 val. žemiausia
$ 0.319563
$ 0.319563$ 0.319563
24 val. aukščiausia

$ 0.312102
$ 0.312102$ 0.312102

$ 0.319563
$ 0.319563$ 0.319563

$ 2.07
$ 2.07$ 2.07

$ 0.17723
$ 0.17723$ 0.17723

+0.44%

+0.09%

-3.91%

-3.91%

Stader MaticX (MATICX) realiojo laiko kaina yra $0.316187. Per pastarąsias 24 valandas MATICX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.312102 iki aukščiausios $ 0.319563 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MATICX kaina yra $ 2.07, o žemiausia – $ 0.17723.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MATICX per pastarąją valandą pasikeitė +0.44%, per 24 valandas – +0.09%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.91%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Stader MaticX (MATICX) rinkos informacija

$ 42.51M
$ 42.51M$ 42.51M

--
----

$ 42.51M
$ 42.51M$ 42.51M

134.45M
134.45M 134.45M

134,449,095.4227083
134,449,095.4227083 134,449,095.4227083

Dabartinė Stader MaticX rinkos kapitalizacija yra $ 42.51M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MATICX apyvartoje yra 134.45M vienetų, o bendras kiekis siekia 134449095.4227083. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 42.51M

Stader MaticX (MATICX) kainos istorija USD

Šiandienos Stader MaticX kainos pokytis į USD: $ +0.00027674.
Stader MaticX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0444993046.
Stader MaticX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0522823741.
Stader MaticX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0811867628297596.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00027674+0.09%
30 dienų$ +0.0444993046+14.07%
60 dienų$ +0.0522823741+16.54%
90 dienų$ +0.0811867628297596+34.55%

Kas yra Stader MaticX (MATICX)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Stader MaticX (MATICX) išteklius

Oficiali svetainė

Stader MaticX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Stader MaticX (MATICX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Stader MaticX (MATICX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Stader MaticX prognozes.

Peržiūrėkite Stader MaticX kainos prognozę dabar!

MATICX į vietos valiutas

Stader MaticX (MATICX) Tokenomika

Supratimas apie Stader MaticX (MATICX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MATICXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Stader MaticX (MATICX)

Kiek Stader MaticX(MATICX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MATICX kaina USD valiuta yra 0.316187USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MATICX į USD kaina?
Dabartinė MATICX kaina USD valiuta yra $ 0.316187. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Stader MaticX rinkos kapitalizacija?
MATICX rinkos kapitalizacija yra $ 42.51MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MATICX apyvartoje?
MATICX apyvartoje yra 134.45MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MATICX kaina?
MATICX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.07USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MATICX kaina?
MATICX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.17723USD.
Kokia yra MATICX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MATICX yra --USD.
Ar MATICX kaina šiais metais kils?
MATICX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MATICX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:37:08(UTC+8)

Stader MaticX (MATICX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.