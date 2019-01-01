Stader MaticX (MATICX) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieStader MaticX (MATICX), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Stader MaticX (MATICX) Informacija

Oficiali svetainė:
https://staderlabs.com/

Stader MaticX (MATICX) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Stader MaticX (MATICX) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 45.09M
$ 45.09M
$ 45.09M$ 45.09M
Bendra pasiūla:
$ 137.14M
$ 137.14M$ 137.14M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 137.14M
$ 137.14M
$ 137.14M$ 137.14M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 45.09M
$ 45.09M
$ 45.09M$ 45.09M
Visų laikų rekordas:
$ 2.07
$ 2.07
$ 2.07$ 2.07
Visų laikų minimumas:
$ 0.17723
$ 0.17723
$ 0.17723$ 0.17723
Dabartinė kaina:
$ 0.32879
$ 0.32879$ 0.32879

Stader MaticX (MATICX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Stader MaticX (MATICX) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų MATICX tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek MATICX tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate MATICX tokenomiką, galite peržiūrėti MATICX tokeno kainą realiuoju laiku!

MATICX kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda MATICX? Mūsų MATICX kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.