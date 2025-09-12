Stader MaticX (MATICX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Stader MaticX kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek MATICX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Stader MaticX kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Stader MaticX kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:36:40(UTC+8)

Stader MaticX Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Stader MaticX (MATICX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Stader MaticX galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.315485 prekybos kainą 2025 m.

Stader MaticX (MATICX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Stader MaticX galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.331259 prekybos kainą 2026 m.

Stader MaticX (MATICX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. MATICX ateities kaina yra $ 0.347822 su 10.25% augimo norma.

Stader MaticX (MATICX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. MATICX ateities kaina yra $ 0.365213 su 15.76% augimo norma.

Stader MaticX (MATICX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MATICX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.383473, o augimo norma – 21.55%.

Stader MaticX (MATICX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, MATICX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.402647, o augimo norma – 27.63%.

Stader MaticX (MATICX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Stader MaticX kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.655870 prekybos kainą.

Stader MaticX (MATICX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Stader MaticX kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 1.0683 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.315485
    0.00%
  • 2026
    $ 0.331259
    5.00%
  • 2027
    $ 0.347822
    10.25%
  • 2028
    $ 0.365213
    15.76%
  • 2029
    $ 0.383473
    21.55%
  • 2030
    $ 0.402647
    27.63%
  • 2031
    $ 0.422780
    34.01%
  • 2032
    $ 0.443919
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.466115
    47.75%
  • 2034
    $ 0.489420
    55.13%
  • 2035
    $ 0.513891
    62.89%
  • 2036
    $ 0.539586
    71.03%
  • 2037
    $ 0.566565
    79.59%
  • 2038
    $ 0.594894
    88.56%
  • 2039
    $ 0.624638
    97.99%
  • 2040
    $ 0.655870
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Stader MaticX kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.315485
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.315528
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.315787
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.316781
    0.41%
Stader MaticX (MATICX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma MATICX kaina yra $0.315485. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Stader MaticX (MATICX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė MATICX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.315528. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Stader MaticX (MATICX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė MATICX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.315787. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Stader MaticX (MATICX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma MATICX kaina yra $0.316781. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Stader MaticX kainų statistika

--
----

--

$ 43.22M
$ 43.22M$ 43.22M

137.14M
137.14M 137.14M

--
----

--

Naujausia MATICX kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, MATICX turi 137.14M apyvartą ir $ 43.22M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Stader MaticX istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Stader MaticX, dabartinė Stader MaticX kaina yra 0.315485USD. Apyvartinė Stader MaticX (MATICX) pasiūla yra 137.14M MATICX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $43,215,970.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.21%
    $ 0.000668
    $ 0.320228
    $ 0.311615
  • 7 dienos
    -4.46%
    $ -0.014084
    $ 0.333579
    $ 0.292639
  • 30 dienų
    7.47%
    $ 0.023562
    $ 0.333579
    $ 0.292639
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Stader MaticX kaina pasikeitė $0.000668, atspindinti 0.21% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Stader MaticX buvo prekiaujama aukščiausia $0.333579 ir žemiausia $0.292639. Kainos pokytis buvo -4.46%. Ši naujausia tendencija parodo MATICX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Stader MaticX įvyko 7.47%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.023562 vertę. Tai rodo, kad MATICX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Stader MaticX (MATICX) kainų prognozės modulis?

Stader MaticX Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas MATICX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Stader MaticX ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą MATICX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Stader MaticX kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja MATICX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina MATICX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Stader MaticX potencialą.

Kodėl MATICX kainų prognozė yra svarbi?

MATICX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į MATICX dabar?
Pagal jūsų prognozes, MATICX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio MATICX kainų prognozė?
Remiantis Stader MaticX (MATICX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama MATICX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 MATICX 2026 m.?
1 vieneto Stader MaticX (MATICX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MATICX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama MATICX kaina 2027 m.?
Stader MaticX (MATICX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 MATICX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė MATICX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Stader MaticX (MATICX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė MATICX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Stader MaticX (MATICX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 MATICX 2030 m.?
1 vieneto Stader MaticX (MATICX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, MATICX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia MATICX kainų prognozė 2040 metams?
Stader MaticX (MATICX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 MATICX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 21:36:40(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.