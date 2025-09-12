SONE kaina (SONE)
SONE (SONE) realiojo laiko kaina yra $1.004. Per pastarąsias 24 valandas SONE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.992026 iki aukščiausios $ 1.009 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SONE kaina yra $ 1.074, o žemiausia – $ 0.869104.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SONE per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – +0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė SONE rinkos kapitalizacija yra $ 482.06K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SONE apyvartoje yra 480.24K vienetų, o bendras kiekis siekia 480237.234. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 482.06K
Šiandienos SONE kainos pokytis į USD: $ +0.00054512.
SONE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0073263888.
SONE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0042821604.
SONE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0482587170460214.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00054512
|+0.05%
|30 dienų
|$ +0.0073263888
|+0.73%
|60 dienų
|$ +0.0042821604
|+0.43%
|90 dienų
|$ -0.0482587170460214
|-4.58%
Sake Finance is an integrated liquidity protocol on Soneium. Sake is pioneering a new era of decentralized finance, where different modules work together seamlessly to provide the smoothest user experience. At launch, Sake Finance is going live with 3 different modules: Lending and Borrowing: Our lending and borrowing protocol is the backbone of the Sake ecosystem. It offers a diverse range of assets and provides the main source of liquidity that drives the rest of the protocol. It also implements solutions such as E-Mode to enhance portfolio return and efficiency. Overcollateralized Stablecoin: The second piece of the puzzle is our overcollateralized stablecoin, securely backed by yield-bearing tokens of the lending protocol. This stablecoin offers not only a reliable store of value but also extreme composability, enabling users to generate superior returns across our partner protocols. Leveraged Liquidity Strategies (LLS): Sake Finance's leveraged liquidity strategies offer an effortless way to leverage your assets, utilizing the liquidity and versatility of our lending, borrowing, and stablecoin. Powered by an innovative isolated smart contract design, these strategies offer users customizability while minimizing the complexity—perfect for both DeFi novices and veterans alike. The New Era of DeFi: Modular Integration The future of DeFi lies in integrated solutions that provide the seamless, user-friendly experience of centralized exchanges—without the custodial risks. Sake Finance is leading this charge by offering a fully integrated suite of decentralized financial tools within a single platform. From lending and borrowing to stablecoin and automated strategies, everything you need is in one place. This unified approach ensures that users can navigate their DeFi journey effortlessly, with complete control over their assets.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.