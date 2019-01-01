SONE (SONE) Tokenomika
Sake Finance is an integrated liquidity protocol on Soneium. Sake is pioneering a new era of decentralized finance, where different modules work together seamlessly to provide the smoothest user experience.
At launch, Sake Finance is going live with 3 different modules:
Lending and Borrowing: Our lending and borrowing protocol is the backbone of the Sake ecosystem. It offers a diverse range of assets and provides the main source of liquidity that drives the rest of the protocol. It also implements solutions such as E-Mode to enhance portfolio return and efficiency.
Overcollateralized Stablecoin: The second piece of the puzzle is our overcollateralized stablecoin, securely backed by yield-bearing tokens of the lending protocol. This stablecoin offers not only a reliable store of value but also extreme composability, enabling users to generate superior returns across our partner protocols.
Leveraged Liquidity Strategies (LLS): Sake Finance's leveraged liquidity strategies offer an effortless way to leverage your assets, utilizing the liquidity and versatility of our lending, borrowing, and stablecoin. Powered by an innovative isolated smart contract design, these strategies offer users customizability while minimizing the complexity—perfect for both DeFi novices and veterans alike.
The New Era of DeFi: Modular Integration The future of DeFi lies in integrated solutions that provide the seamless, user-friendly experience of centralized exchanges—without the custodial risks. Sake Finance is leading this charge by offering a fully integrated suite of decentralized financial tools within a single platform. From lending and borrowing to stablecoin and automated strategies, everything you need is in one place. This unified approach ensures that users can navigate their DeFi journey effortlessly, with complete control over their assets.
Ištirkite pagrindinius SONE (SONE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
SONE (SONE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti SONE (SONE) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SONE tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SONE tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SONE tokenomiką, galite peržiūrėti SONE tokeno kainą realiuoju laiku!
