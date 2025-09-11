Daugiau apie SCFX

SHUI CFX logotipas

SHUI CFX kaina (SCFX)

Neįtraukta į sąrašą

1 SCFX į USD – tiesioginė kaina:

$0.208398
-2.80%1D
USD
SHUI CFX (SCFX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:49:30(UTC+8)

SHUI CFX (SCFX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.207494
24 val. žemiausia
$ 0.214972
24 val. aukščiausia

$ 0.207494
$ 0.214972
$ 0.549073
$ 0.070333
-0.46%

-2.89%

+0.29%

+0.29%

SHUI CFX (SCFX) realiojo laiko kaina yra $0.208413. Per pastarąsias 24 valandas SCFX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.207494 iki aukščiausios $ 0.214972 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SCFX kaina yra $ 0.549073, o žemiausia – $ 0.070333.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SCFX per pastarąją valandą pasikeitė -0.46%, per 24 valandas – -2.89%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SHUI CFX (SCFX) rinkos informacija

$ 7.00M
--
$ 7.00M
33.65M
33,650,929.75893977
Dabartinė SHUI CFX rinkos kapitalizacija yra $ 7.00M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SCFX apyvartoje yra 33.65M vienetų, o bendras kiekis siekia 33650929.75893977. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.00M

SHUI CFX (SCFX) kainos istorija USD

Šiandienos SHUI CFX kainos pokytis į USD: $ -0.0062043456114808.
SHUI CFX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0301609874.
SHUI CFX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1553326056.
SHUI CFX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0062043456114808-2.89%
30 dienų$ -0.0301609874-14.47%
60 dienų$ +0.1553326056+74.53%
90 dienų$ 0--

Kas yra SHUI CFX (SCFX)

SHUI is a Liquid Staking Protocol on Conflux. Earn rewards securely and smoothly on your CFX without locking them up.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

SHUI CFX (SCFX) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

SHUI CFX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SHUI CFX (SCFX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SHUI CFX (SCFX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SHUI CFX prognozes.

Peržiūrėkite SHUI CFX kainos prognozę dabar!

SCFX į vietos valiutas

SHUI CFX (SCFX) Tokenomika

Supratimas apie SHUI CFX (SCFX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SCFXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SHUI CFX (SCFX)

Kiek SHUI CFX(SCFX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SCFX kaina USD valiuta yra 0.208413USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SCFX į USD kaina?
Dabartinė SCFX kaina USD valiuta yra $ 0.208413. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SHUI CFX rinkos kapitalizacija?
SCFX rinkos kapitalizacija yra $ 7.00MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SCFX apyvartoje?
SCFX apyvartoje yra 33.65MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SCFX kaina?
SCFX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.549073USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SCFX kaina?
SCFX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.070333USD.
Kokia yra SCFX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SCFX yra --USD.
Ar SCFX kaina šiais metais kils?
SCFX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SCFX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:49:30(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.