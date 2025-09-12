SHUI CFX (SCFX) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite SHUI CFX kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SCFX augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte SHUI CFX kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

SHUI CFX kainos prognozė
SHUI CFX Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

SHUI CFX (SCFX) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, SHUI CFX galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.210839 prekybos kainą 2025 m.

SHUI CFX (SCFX) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, SHUI CFX galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.221380 prekybos kainą 2026 m.

SHUI CFX (SCFX) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SCFX ateities kaina yra $ 0.232449 su 10.25% augimo norma.

SHUI CFX (SCFX) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SCFX ateities kaina yra $ 0.244072 su 15.76% augimo norma.

SHUI CFX (SCFX) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SCFX 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.256276, o augimo norma – 21.55%.

SHUI CFX (SCFX) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SCFX 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.269089, o augimo norma – 27.63%.

SHUI CFX (SCFX) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. SHUI CFX kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.438319 prekybos kainą.

SHUI CFX (SCFX) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. SHUI CFX kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.713975 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.210839
    0.00%
  • 2026
    $ 0.221380
    5.00%
  • 2027
    $ 0.232449
    10.25%
  • 2028
    $ 0.244072
    15.76%
  • 2029
    $ 0.256276
    21.55%
  • 2030
    $ 0.269089
    27.63%
  • 2031
    $ 0.282544
    34.01%
  • 2032
    $ 0.296671
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.311505
    47.75%
  • 2034
    $ 0.327080
    55.13%
  • 2035
    $ 0.343434
    62.89%
  • 2036
    $ 0.360606
    71.03%
  • 2037
    $ 0.378636
    79.59%
  • 2038
    $ 0.397568
    88.56%
  • 2039
    $ 0.417446
    97.99%
  • 2040
    $ 0.438319
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės SHUI CFX kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.210839
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.210867
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.211041
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.211705
    0.41%
SHUI CFX (SCFX) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SCFX kaina yra $0.210839. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

SHUI CFX (SCFX) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SCFX, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.210867. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

SHUI CFX (SCFX) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SCFX, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.211041. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

SHUI CFX (SCFX) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SCFX kaina yra $0.211705. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė SHUI CFX kainų statistika

SHUI CFX istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje SHUI CFX, dabartinė SHUI CFX kaina yra 0.210839USD. Apyvartinė SHUI CFX (SCFX) pasiūla yra 33.65M SCFX, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $7,097,722.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.69%
    $ 0.001447
    $ 0.210953
    $ 0.206688
  • 7 dienos
    4.24%
    $ 0.008943
    $ 0.214617
    $ 0.198840
  • 30 dienų
    -13.47%
    $ -0.028413
    $ 0.214617
    $ 0.198840
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas SHUI CFX kaina pasikeitė $0.001447, atspindinti 0.69% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas SHUI CFX buvo prekiaujama aukščiausia $0.214617 ir žemiausia $0.198840. Kainos pokytis buvo 4.24%. Ši naujausia tendencija parodo SCFX potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį SHUI CFX įvyko -13.47%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.028413 vertę. Tai rodo, kad SCFX artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia SHUI CFX (SCFX) kainų prognozės modulis?

SHUI CFX Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SCFX kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius SHUI CFX ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SCFX būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti SHUI CFX kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SCFX ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SCFX pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą SHUI CFX potencialą.

Kodėl SCFX kainų prognozė yra svarbi?

SCFX kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SCFX dabar?
Pagal jūsų prognozes, SCFX pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SCFX kainų prognozė?
Remiantis SHUI CFX (SCFX) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SCFX kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SCFX 2026 m.?
1 vieneto SHUI CFX (SCFX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SCFX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SCFX kaina 2027 m.?
SHUI CFX (SCFX) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SCFX kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SCFX kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SHUI CFX (SCFX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SCFX kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, SHUI CFX (SCFX) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SCFX 2030 m.?
1 vieneto SHUI CFX (SCFX) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SCFX padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SCFX kainų prognozė 2040 metams?
SHUI CFX (SCFX) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SCFX kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 22:47:35(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.