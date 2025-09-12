Scallop kaina (SCLP)
Scallop (SCLP) realiojo laiko kaina yra $0.01648289. Per pastarąsias 24 valandas SCLP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01544876 iki aukščiausios $ 0.01825086 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SCLP kaina yra $ 20.1, o žemiausia – $ 0.00709951.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SCLP per pastarąją valandą pasikeitė +0.19%, per 24 valandas – -9.63%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Scallop rinkos kapitalizacija yra $ 917.49K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SCLP apyvartoje yra 55.66M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.65M
Šiandienos Scallop kainos pokytis į USD: $ -0.00175825905400253.
Scallop 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0035407126.
Scallop 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003028648.
Scallop 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000056650551923946.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00175825905400253
|-9.63%
|30 dienų
|$ -0.0035407126
|-21.48%
|60 dienų
|$ +0.0003028648
|+1.84%
|90 dienų
|$ -0.000056650551923946
|-0.34%
Scallop is an innovative fintech decentralized ecosystem built to offer users a faster and more efficient way to securely manage crypto and fiat currencies in a single place. Scallop is a robust platform that combines decentralized financial services with banking features such as bank accounts, cards, remittance and much more - to promote the general usage of crypto in daily life. Scallop’s mission is to bring digital assets into mainstream use and accelerate the transition to a more equitable and decentralised ecosystem. The Scallop token, SCLP, will be an ERC-20 and BEP token and will be an integral within the Scallop ecosystem. It has several native use cases such as receiving trading bonus payments, staking, payment of transaction fees, etc. Scallop offers traditional banking services with a strong cryptocurrency and DeFi integration for both individuals and institutions. It’s the only banking service to directly connect banking accounts to hardware or digital wallets and as such facilitate seamless crypto to fiat (and vice versa transactions. Included in Scallop suite of ten ‘X’ products is: - Scallop Pay - Payment Gateway for businesses to set up on/off ramp from crypto to fiat and vice versa, to receive payments from customers Scallop Cards - Pay for any goods or services online or in-store using digital assets Scallop Chain - World’s first regulated blockchain that will overlay the entire Scallop banking ecosystem. It can power cross-chain financial applications and allows institutional partners to design and deploy secure custody services, interest-bearing savings accounts, debit cards, and a fiat on-ramp to cryptocurrencies.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.